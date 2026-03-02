Panamá, 02 de marzo del 2026

    Escalada bélica regional

    Hizbulá ataca Israel desde el Líbano y el Ejército israelí responde con bombardeos

    EFE
    Simpatizantes de Hizbulá gritan consignas durante una concentración en solidaridad con la República Islámica de Irán en el suburbio de Dahieh, en Beirut, Líbano. EFE/EPA

    El Ejército de Israel informó en la madrugada de este lunes que registró varios misiles lanzados desde el Líbano contra zonas del norte del país, unos ataques que el grupo chiíta Hizbulá posteriormente se atribuyó, en medio de la escalada bélica regional a raíz del ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán en la mañana del sábado.

    Según la información difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su canal de Telegram, varias alertas se activaron en el norte a raíz de estos ataques poco después de la media noche, y aseguraron estar respondiendo con bombardeos sobre territorio libanés.

    “La Fuerza Aérea interceptó un proyectil que cruzó desde el Líbano (...) No se reportaron daños ni víctimas”, anunció el Ejército. Otros proyectiles cayeron en zonas abiertas.

    Hizbulá se pronunció posteriormente para atribuirse los ataques, que se dirigieron al sur de Haifa, según un comunicado del grupo recogido por medios como Al Jazeera.

    Según esta información, el grupo chiíta atacó Israel “en venganza por la sangre del imam Jameneí”. “Nuestra respuesta es de legítima defensa”, agregó.

    Las FDI aseguraron estar respondiendo a estos ataques de forma “vigorosa” con bombardeos dirigidos contra “la organización terrorista Hizbulá en todo el Líbano”, a quien acusó de “operar bajo los auspicios del régimen terrorista iraní”.

    “Las FDI estaban preparadas para este escenario como parte de las operaciones de batalla dentro del marco de la operación Rugido del León”, como bautizaron al ataque conjunto con Estados Unidos contra Irán del sábado.

    Este cruce de fuego y de acusaciones se da en medio de la escalada bélica regional a raíz del bombardeo Israel y Estados Unidos contra Irán, que provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, además de varios altos cargos militares, dejando un saldo total de más de 200 víctimas mortales.

    Israel bombardea con asiduidad el Líbano con el objetivo de mermar el grupo chií Hizbulá, alineado con Irán.

    Por su parte, Irán ha bombardeado Israel, provocando nueve muertos, y los países aliados de Estados Unidos en la región donde Washington mantiene bases militares como Arabia Saudita, Kuwait, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, donde también dejaron tres víctimas mortales.

    EFE

    Agencia de noticias


