Hombre apuñala a dos personas en un kibutz cerca de Jerusalén

Un palestino del barrio de Shuafat, en el ocupado Jerusalén Este, presuntamente apuñaló este viernes a dos personas en el kibutz Tzova, localizado cerca de Jerusalén, informó la Policía y los servicios de emergencias.

El ataque se produjo en el comedor de un hotel de este kibutz, y los heridos -uno de gravedad y otro en condición moderada- eran huéspedes del mismo, según un comunicado policial.

“Un agente de policía de la unidad central de investigaciones del Néguev, alojado en el hotel y testigo del suceso, lo enfrentó y lo sometió, deteniéndolo”, detalla el texto sobre el atacante.

Además, otras tres personas han sido detenidas como sospechosas y están siendo interrogadas, según la Policía, que añadió que el supuesto agresor es empleado del hotel y que salió de cocina con un cuchillo.

Por su parte, el servicio de emergencias Magen David Adom identificó a las víctimas como dos hombres, uno de unos cincuenta años y otro joven.

“Al llegar a la entrada, vi a un hombre herido sentado en el estacionamiento, consciente y con una puñalada en el pecho”, detalló en un comunicado el paramédico Roi Ben Shoham, que dijo que poco después hallaron a otra persona herida “de unos 50 años en el comedor, también con una puñalada en el pecho”.

Ambos han sido evacuados a un hospital, este segundo en estado grave tras el control de la hemorragia.