Honduras aguarda conteo especial entre pedido de ‘voto por voto’ y resguardo del material

La petición de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de un conteo “voto por voto” y el llamado del Consejo Nacional Electoral (CNE) a proteger el material electoral ante movilizaciones de militantes del oficialismo marcaron este miércoles, día en el que tampoco se inició el escrutinio especial de 2,792 actas con inconsistencias de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Castro pidió exigir el “voto por voto” a centenares de militantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) que hoy acudieron a un llamado de apoyo que ella hizo y a los que recibió en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa.

“Hoy los he convocado porque el país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden”, dijo la mandataria a los seguidores de Libre.

Castro afirmó que su gobierno está comprometido a que el conteo se realice “voto por voto” y solicitó a los activistas del Partido Libre, cuyo coordinador general es su esposo y expresidente Manuel Zelaya, que se manifiesten de forma pacífica, porque “la democracia se defiende de pie, no en silencio”.

Durante una ceremonia de ascensos policiales, Castro le había pedido horas antes a la Policía Nacional “estar a la altura de este momento histórico” para proteger la soberanía nacional frente a la intervención extranjera, y “cerrar el paso a cualquier intento de ruptura al orden constitucional”.

“Les pido que estén a la altura de este momento histórico en el cual debemos defender la vida, la ley y la soberanía nacional frente a la intervención extranjera con amenazas directas, que modificó fuertemente los resultados de las elecciones en Honduras”, subrayó.

CNE pide resguardar material electoral ante movilización

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, por su parte, hizo un “llamado público” a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, bajo disposición de ese organismo, para que se “desplacen de inmediato” al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se resguarda el material electoral, ante la movilización de simpatizantes de Libre hacia ese ente estatal.

“Como presidenta del CNE, hago un llamado público a las autoridades responsables de la seguridad y el orden público, para que, con fines preventivos, se desplacen de inmediato al INFOP (Instituto Nacional de Formación Profesional) y, en el marco de la Constitución, la Ley y los Derechos Humanos, resguarden las personas y el material electoral de las elecciones generales de 2025”, indicó Hall en X.

También solicitó a la comunidad internacional que “esté atenta y documente lo que pueda ocurrir” en INFOP, cuyas instalaciones están resguardadas por militares y policías.

A un costado del INFOP, el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien se considera afectado por los resultados preliminares del CNE, permanece junto a correligionarios bajo una carpa blanca, donde hoy fue visitado por el expresidente Zelaya y la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada.

Los llamados de Castro y Hall se producen en un clima de alta incertidumbre, sin resultados oficiales a 17 días de las elecciones generales.

El candidato del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, también ha solicitado en varias ocasiones un recuento “voto por voto” de todas las actas, alegando inconsistencias en el escrutinio.

Al respecto, el CNE afirmó hoy que la Ley Electoral no permite un conteo “voto por voto” total sin causas legalmente acreditadas y advirtió que esa medida podría desvirtuar el escrutinio especial, que se espera se inicie finalmente este jueves tras sucesivos retrasos por bloqueos y trabas administrativas.

Los resultados preliminares del CNE, con el 99.80% de las actas escrutadas, siguen encabezados por el candidato del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura -quien es apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump-, con el 40.54% de los votos, seguido muy de cerca por Nasralla, con el 39.19%.

La candidata de Libre, Rixi Moncada, quien hoy reiteró su llamado a anular lo que calificó como las “elecciones más tramposas de la historia” de Honduras, se sitúa en el tercer lugar con el 19.29% de los sufragios.

Ante la creciente tensión, Estados Unidos exigió este miércoles que se inicie de inmediato el escrutinio especial para zanjar el proceso y advirtió que “cualquier llamado a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias”.