Honduras inicia con retraso escrutinio especial de presidenciales del 30 de noviembre

Noticia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras inició este jueves el escrutinio especial de al menos 2,792 actas con inconsistencias, un proceso que podría ser decisivo para definir al presidente electo en los comicios generales del 30 de noviembre, marcados por una estrecha disputa entre dos candidatos conservadores.

El recuento comenzó a las 15:40 hora local (21:40 GMT), luego de haber sido pospuesto en varias ocasiones desde el 13 de diciembre debido a la imposibilidad de instalar las juntas de escrutinio y a disputas entre representantes partidarios.

La contienda presidencial en Honduras se centra entre Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, que lidera con el 40.54% de los votos -y cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump-, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39.19%, quien ha cuestionado los resultados publicados por el CNE tras procesarse el 99.80% de las actas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) atribuye la demora del escrutinio especial, previsto inicialmente para el sábado pasado, a obstáculos administrativos, la ausencia de representantes de algunos partidos en las mesas de verificación y procedimientos tecnológicos pendientes.

El recuento se hace en presencia de observadores nacionales e internacionales, dijo la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, en un mensaje en la red social X.

Con la presencia de observadores nacionales e internacionales, se inicia el escrutinio especial del nivel electivo presidencial, con dos maletas del Centro Evangélico Bethel, de La Ceiba, Atlántida.



Una vez realizada la verificación técnica de transmisión de esas dos nuevas… pic.twitter.com/BNuyZmnCtu — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 18, 2025

Señaló que el proceso se inició con dos maletas de actas provenientes de un centro de votación de la ciudad de La Ceiba, en el Caribe del país, y que una vez completada la verificación técnica de transmisión de esas actas, todos los miembros de las Juntas Electorales de Verificación y Recepción (JEVR) “continuarán con el escrutinio especial en todas las mesas”.

Hall no precisó la fecha de finalización del recuento, aunque el CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para divulgar los resultados oficiales.

Nasralla, por su parte, dijo hoy en X que el Partido Liberal aceptó revisar las 2,792 urnas pendientes para completar unos “500,000 votos”, pero insistió en que el CNE autorice de “inmediato” la revisión “voto por voto” de 8,084 actas adicionales.

Tanto Nasralla como el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, ocupa el tercer lugar con el 19.29% de los votos, han solicitado un recuento “voto por voto” de todas las actas, petición que el CNE descartó alegando impedimentos legales.

El ente electoral indicó el miércoles que la Ley Electoral no admite la figura del “voto por voto” total a nivel nacional sin causa y advirtió que aceptar un recuento generalizado en el nivel presidencial podría derivar en revisiones similares en otros niveles, “desnaturalizando el sistema de escrutinio” establecido por la ley y “actuando al margen de la ley”.

Horas antes, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó que reconocerá al ganador de las elecciones que sea oficializado por el CNE y anticipó que el traspaso de mando, el 27 de enero de 2026, se realizará de manera “pacífica”.

Cada partido político acreditó a 400 representantes para este escrutinio especial, que se desarrollará en dos turnos diarios de doce horas cada uno y que contará con 150 mesas receptoras.