Honduras sigue sin presidente electo: CNE prepara escrutinio especial de 2,773 actas

Los hondureños siguen esperando los resultados finales de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre para conocer al nuevo presidente electo del país, una interrogante que definiría un escrutinio especial que han anunciado las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este escrutinio especial, de al menos 2,773 actas que presentan inconsistencias, podría iniciarse a más tardar el próximo fin de semana, según versiones extraoficiales, y completará un proceso electoral marcado por fallas recurrentes en el sistema automático de conteo y transmisión de datos.

Los resultados preliminares del CNE tienen a los candidatos conservadores Nasry Tito Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, en una reñida competencia.

Con el 99.40% de las actas escrutadas, Asfura se mantiene en el primer lugar con 1.298.835 votos (40.52%), seguido por Nasralla con 1.256.428 sufragios (39.48%), mientras que la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, es tercera con 618.448 votos (19.29%).

Con la presencia de nuestra candidata Rixi Moncada, y con el fin de informar sobre el proceso de Golpe Electoral en marcha y los resultados finales de las elecciones según nuestras actas; la asamblea de @PartidoLibre ordenada por la coordinación nacional en cumplimiento a sus… — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) December 11, 2025

Según el coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, la fórmula presidencial de los comicios la ganó Nasralla, en lo que parece un reconocimiento tácito de la derrota oficialista.

Nasralla hizo una alianza con Libre en la fórmula presidencial en las elecciones generales de 2021 que ayudó al triunfo de Xiomara Castro y fue designado presidencial (vicepresidente) de su gobierno, pero en menos de año y medio renunció por marcadas diferencias con la mandataria y su esposo y asesor.

Pese a sus declaraciones sobre el supuesto triunfo electoral de Nasralla, Zelaya dice también que no reconoce los resultados y asegura que está en marcha un “golpe electoral”, por lo que anunció el miércoles que la asamblea de Libre se reunirá el próximo sábado en la ciudad de Siguatepeque, región central del país, para informar sobre los resultados, “con la presencia de nuestra candidata Rixi Moncada”.

La asamblea es “con el fin de informar sobre el proceso de Golpe Electoral en marcha y los resultados finales de las elecciones según nuestras actas”, indicó Zelaya en sus redes sociales.

“No a la injerencia extranjera. No al TREP (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), añade el mensaje del exgobernante.