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    Hospital de campaña de Reino Unido culmina el domingo su misión tras sismos en Venezuela

    EFE
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    Hospital de campaña de Reino Unido culmina el domingo su misión tras sismos en Venezuela
    Una persona repara una estructura a las afueras del aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

    El Equipo Médico de Emergencias de Reino Unido (UK EMT) culminará el domingo, 9 de agosto, su misión en Venezuela tras atender a 3,000 personas afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio, informó este sábado la Embajada británica en Caracas.

    “Durante seis semanas de actividades, el UK EMT asistió a unas 3,000 personas afectadas por los terremotos, incluyendo a mujeres embarazadas o en trabajo de parto, niños, niñas y personas con enfermedades o lesiones graves”, señaló la embajada en un comunicado publicado en Instagram.

    El texto explicó que el equipo trabajó siete días a la semana junto a estudiantes de medicina venezolanos que actuaron como traductores.

    El UK EMT, prosiguió el mensaje, proporcionó atención primaria de salud en un hospital de campaña instalado en Caraballeda, una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.

    Hospital de campaña de Reino Unido culmina el domingo su misión tras sismos en Venezuela
    Fotografía de archivo que muestra personas junto al sacerdote Omar Pérez Gabino (d) durante un recorrido en una zona afectada por el doble terremoto en Venezuela. EFE

    Además, la unidad asistencial ofreció servicios complementarios como atención odontológica y apoyo en salud mental y desplegó clínicas móviles en comunidades cercanas para atender a quienes no podían trasladarse hasta el hospital.

    “Todo el equipamiento, los medicamentos y los insumos médicos que el Reino Unido trajo a Venezuela serán donados a centros de salud locales, contribuyendo a garantizar la atención a pacientes durante mucho tiempo”, explicó la embajada de Reino Unido.

    Igualmente, el comunicado dijo que la donación, valorada en casi un millón de dólares, incluye “suficientes medicamentos para atender a 10,000 personas durante tres meses”.

    El doble terremoto del pasado 24 de junio ha dejado al menos 6,125 fallecidos, de acuerdo con el más reciente balance oficial publicado el pasado lunes.

    Hospital de campaña de Reino Unido culmina el domingo su misión tras sismos en Venezuela
    Fotografía que muestra escombros en la salida de pasajeros del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía (Venezuela). El principal aeropuerto de Venezuela, el Simón Bolívar, reanudó este miércoles sus operaciones de carga internacional con la llegada de un vuelo procedente de Panamá, luego de permanecer inoperativo desde el pasado 24 de junio a raíz de las afectaciones sufridas por el doble terremoto. EFE/ Miguel Gutiérrez

    El Banco Mundial estima en 19,600 millones de dólares los daños físicos directos por los sismos en Venezuela y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.

    EFE

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