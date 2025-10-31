Huracán Melissa deja devastación en Jamaica: familias tardarán años en recuperarse

Panamá, 31 de octubre del 2025

    EFE
    Daños en Jamaica tras el paso del huracán Melissa. EFE

    Las familias jamaicanas “que lo han perdido todo” con el paso del huracán Melissa “tardarán años en recuperarse”, afirmó en rueda de prensa en Ginebra el líder de la delegación de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) para el Caribe de habla inglesa y neerlandesa, Necephor Mghendi.

    Personas limpian sus pertenencias afectadas por el paso del huracán Melissa el jueves, en Santa Cruz (Jamaica). EFE

    En conexión telemática desde Puerto de España (Trinidad y Tobago), Mghendi habló de la importancia de preparar a la población para más tormentas como esta porque Melissa ha azotado la región “con una fuerza incluso mayor” que el huracán Beryl, que también pasó por allí hace solo 16 meses.

    Más de 6,000 personas están en centros de evacuación solo en el oeste de Jamaica, la zona más castigada por las lluvias y las inundaciones, destacó Mghendi.

    El portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Crhistian Lindmeier, comentó en la misma rueda de prensa que los hospitales jamaicanos están operando por encima de su capacidad porque tres de los más importantes han sufrido “daños severos”, con techos y paredes derrumbados.

    Más del 70 % de los clientes siguen sin servicio eléctrico en Jamaica y 134 carreteras están bloqueadas, debido a la destrucción causada por el huracán Melissa, que impactó la isla como categoría 5. EFE

    Añadió que el 18% de los centros de salud del oeste de la isla tiene fallos críticos en los generadores de electricidad y el 15% de los centros del sureste necesita mayores tanques de combustible para funcionar.

    Lindmeier destacó la importancia de que funcionen también los aeropuertos de Jamaica para enviar las 5.5 toneladas de ayuda que la OMS tiene preparadas.

    El Programa Mundial de Alimentos está enviando barcos desde Barbados con provisiones suficientes para alimentar a 15,000 personas durante una semana, informó el director del oficina del PMA para el Caribe, Brian Boggart.

    Una persona repara el techo de una casa afectada por el paso del huracán Melissa, en Santa Cruz (Jamaica). EFE

    Tras una reciente visita por la ciudad jamaicana de Black River, en el suroeste, Boggart contó que hay gente durmiendo en la calle, casas bajo el agua, que la mayoría de los tejados están destruidos y que hay zonas accesibles solo por helicóptero.

    “La situación en el terreno solo puede ser descrita como apocalíptica. Parece que hubiese caído una bomba en esa comunidad”, expresó.

    En Cuba, la destrucción causada por el huracán Melissa se suma a la crisis sanitaria que afrontaba la isla por el brote vírico de dengue, chikunguña y oropouche.

    Personas caminan por una calle afectada por el paso del huracán Melissa este miércoles, en Santiago de Cuba (Cuba). EFE

    “En ambas islas (Jamaica y Cuba) la destrucción es inmensa, un duro recordatorio de que la crisis climática está remodelando nuestra realidad”, lamentó el representante de la FICR.

    EFE

    Agencia de noticias


