    Iberia confirma que ha recibido la comunicación de retirada de la licencia en Venezuela

    EFE
    Imagen de archivo de un avión de Iberia en el aeropuerto de Bilbao en Loiu (Bizkaia). EFE/Miguel Toña

    La aerolínea española Iberia confirmó este martes que ha recibido la comunicación oficial de la retirada de la licencia para volar a Venezuela, tras suspender las operaciones el pasado 24 de noviembre por la recomendación de las autoridades de aviación de Estados Unidos de no sobrevolar el país suramericano.

    Fuentes de la compañía española confirmaron a EFE que recibieron la carta el pasado 26 de noviembre, después de anunciar la suspensión de sus vuelos alegando que prima la seguridad de los pasajeros.

    La aerolínea que preside Marco Sansavini fue la primera en tener este aviso, que han recibido también, con fecha 1 de diciembre, las compañías Air Europa y Plus Ultra.

    Las comunicaciones, con membrete del Ministerio de Transportes y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolanos, son idénticas y dicen escuetamente: “A partir de la presente fecha se suspende de toda actividad aerocomercial a la empresa...” espacio en el que se añade el nombre de cada una de ellas.

    Está firmada por Edwing José Reyes Martínez, presidente del INAC.

    Además de la recomendación de la Administración Federal de Aviación norteamericana (FAA, por sus siglas en inglés), la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) amplió este lunes su alerta para no sobrevolar el espacio aéreo del aeropuerto caraqueño de Maiquetía hasta el próximo 31 de diciembre.

    EFE

    Agencia de noticias


