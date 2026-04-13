Panamá, 13 de abril del 2026

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    Transporte aéreo

    Iberia suspende la operación con Cuba a partir de junio por la escasez de la demanda

    EFE
    Iberia suspende la operación con Cuba a partir de junio por la escasez de la demanda
    Fotografía de archivo de pasajeros subiendo a un avión de Iberia en Madrid. EFE/José María Rodríguez

    La compañía española Iberia suspenderá temporalmente sus vuelos directos a Cuba a partir de junio debido a la situación que atraviesa el país desde hace varios meses y que ha afectado de manera muy significativa a la demanda, avanzaron a EFE fuentes de la aerolínea.

    Sin embargo, Iberia mantiene abierta la venta de vuelos a partir del próximo noviembre, mes en el que la compañía tiene previsto retomar la ruta siempre que las condiciones lo permitan, según las fuentes.

    Durante el mes de abril, Iberia operará tres frecuencias semanales entre Madrid y Cuba, y en mayo reducirá su programación a dos vuelos semanales. A partir de junio se suspenderán temporalmente las operaciones directas en esta ruta.

    Mientras dure esta suspensión, los clientes de Iberia podrán viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar su viaje a Cuba gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines.

    Las oficinas de Iberia en La Habana seguirán abiertas para atender a los clientes.

    Desde el pasado 9 de febrero, la operativa ya se estaba viendo afectada por las condiciones de la isla y desde entonces los aviones hacían una escala técnica en Santo Domingo para repostar en los vuelos de regreso a Madrid por la escasez de combustible en la isla.

    La suspensión temporal afecta exclusivamente a Cuba, debido a su situación excepcional.

    EFE

    Agencia de noticias

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