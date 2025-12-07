Panamá, 07 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Política migratoria

    El ICE detuvo a 75,000 personas sin historial penal en nueve primeros meses de Gobierno Trump

    EFE
    Se informó que que casi 23,000 de los migrantes figuran en una categoría de deportación voluntaria. EFE

    El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) detuvo a más de 75,000 personas sin historial penal en redadas migratorias en los nueve primeros meses del Gobierno de Donald Trump, según divulgó este domingo NBC News.

    El canal cita datos del ‘Deportation Data Project’ de la Universidad de California, en Berkeley, que fueron obtenidos mediante una demanda de esa institución contra el ICE y proceden de una oficina interna de la agencia que se encarga de las cifras de arrestos, detenciones y deportaciones.

    Esos 75,000 detenidos sin historia delictiva entre el 20 de enero y el 15 de octubre suponen más de un tercio del total de 220,000 detenidos en las operaciones migratorias desplegadas por el Gobierno de Trump y supuestamente dirigidas a los criminales más violentos.

    Las cifras no incluyen los datos de detenciones de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), que ha acometido redadas en grandes ciudades como Los Ángeles este año, indica el medio, lo que sugiere que la cifra de detenidos sin historial delictivo es aún mayor.

    Además, señala que en el caso de los detenidos con historial penal, los datos recabados por ICE no diferencian entre las personas que han cometido infracciones menores y las que han cometido delitos graves, como asesinato o violación.

    Según los detalles de los datos del ‘Deportation Data Project’, cerca del 90 % del total de estas personas detenidas por ICE hasta mitad de octubre eran hombres, y la nacionalidad más común era la mexicana, seguidos por guatemaltecos y hondureños.

    No está claro cuántos de los detenidos han sido deportados, pero casi 23,000 figuran en una categoría de deportación voluntaria, agrega el medio.

    EFE

    Agencia de noticias

