Identificados los tres primeros italianos muertos en el incendio de Suiza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades suizas han identificado este sábado las tres primeras víctimas mortales italianas del incendio de un bar en la localidad suiza de Crans Montana en Nochevieja, según han confirmado fuentes diplomáticas citadas por los medios.

El embajador italiano en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, ha avanzado a los medios la confirmación de los primeros connacionales fallecidos, tres varones adolescentes.

Entre estos, de acuerdo a las mismas fuentes, está el golfista de 16 años cuya muerte ya había sido lamentada hace un día por la Federación Italiana de Golf, aunque la familia y el ministerio de Exteriores italiano aún esperaban una prueba genética.

Italia ha cifrado en un total de seis los desaparecidos en el incendio de un bar suizo durante la fiesta de Nochevieja, que ha causado 40 muertos de distintas nacionalidades y 119 heridos.

En base a ese balance, quedarían tres víctimas italianas por identificar.

Por otro lado los heridos italianos ascienden a 14, uno más que en el último balance, de los que nueve ya han sido trasladados en helicóptero desde Suiza, donde recibieron las primeras curas, al hospital de grandes quemados de Niguarda en Milán (norte de Italia).

Las últimas en ser trasladadas al hospital milanés han sido Sofía y Francesca, de 15 y 16 años respectivamente, llegadas este sábado en un estado muy grave.

Los otros siete ingresados en Italia, todos de unos 16 años excepto una chica de 29, han ido llegando desde el jueves a Niguarda después de que se certificara en Suiza que su traslado era posible.

Todos permanecen en cuidados intensivos pero, en el caso de algunos, “la situación está mejorando desde el punto de vista clínico” y se ha retirado la intubación a dos de ellos, según ha declarado el director de Urgencias, Filippo Galbiati.

Las autoridades italianas están esperando a que Suiza lleve a cabo la identificación de los cadáveres para confirmar a todos sus desaparecidos, una tarea que se ve complicada porque los cadáveres están prácticamente irreconocibles por las quemaduras.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha adelantado la disponibilidad de aviones estatales para repatriar los cadáveres una vez que sean confirmados.