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    Fotoperiodismo

    Imágenes de la zona de exclusión de Chernóbil 40 años después del accidente nuclear

    BBC News Mundo
    Imágenes de la zona de exclusión de Chernóbil 40 años después del accidente nuclear
    Pasarán cientos de años para que los niveles de emisiones riesgosas disminuyan lo suficiente para permitir la presencia humana prolongada. / Getty Images

    Redacción - BBC News Mundo

    El accidente en la planta nuclear de Chernóbil, ocurrido en abril de 1986, dejó suspendida la vida en esa región de la que fuera la república soviética de Ucrania.

    Prípiat se convirtió en una ciudad fantasma con la evacuación masiva que tuvo lugar luego de la falla de seguridad que provocó una liberación masiva de radiación.

    La peligrosa contaminación se expandió más allá de Ucrania por buena parte de Europa y Asia, convirtiéndose desde entonces en el mayor accidente nuclear de la historia.

    Miles de personas murieron directa o indirectamente por la radiación, unas 4.000 según un consenso de investigaciones de Naciones Unidas (aunque ha habido desde entonces debate sobre si otras miles de víctimas más sufrieron enfermedades como cáncer producto de la contaminación).

    Los trabajos para mitigar los daños incluyeron la creación de una zona de exclusión de un radio de 30 km en la que quedó Prípiat, donde los edificios residenciales de trabajadores, las escuelas, los parques y otras instalaciones soviéticas quedaron en el abandono.

    Cuatro décadas después, ciertos espacios están abiertos a las visitas cortas cerca de la zona cero, que tardará cientos de años en quedar libre de radiación peligrosa para quienes se sometan a largas exposiciones.

    Imágenes de la zona de exclusión de Chernóbil 40 años después del accidente nuclear
    Una muñeca con la cabeza separada en un edificio abandonado de la zona de exclusión de Chernóbil / Getty Images
    Imágenes de la zona de exclusión de Chernóbil 40 años después del accidente nuclear
    Una falla en una prueba de seguridad dio pie al accidente nuclear el 26 de abril de 1986. / Getty Images
    Imágenes de la zona de exclusión de Chernóbil 40 años después del accidente nuclear
    Las autoridades intentaron limitar la futura radiación con un domo edificado sobre el reactor 4 de Chernóbil. / Getty Images

    El accidente nuclear se desencadenó por una falla en la ejecución de un protocolo de seguridad el 26 de abril de 1986.

    El reactor 4 sufrió una explosión que liberó el material radiactivo utilizado para la generación de energía eléctrica en esa planta del norte de Ucrania.

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    Las autoridades soviéticas intentaron ocultar lo ocurrido en los primeros días. / Getty Images
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    Al momento de la explosión, Prípat tenía una población de casi 50.000 persona, incluyendo los alumnos de esta escuela que quedó abandonada. / Getty Images

    Prípiat era el sitio donde residía buena parte de los trabajadores de la planta nuclear y sus familias. El gobierno de la Unión Soviética había construido edificios residenciales, escuelas y otras infraestructuras urbanas.

    Al momento de la explosión, se calcula que había casi 50.000 residentes que fueron evacuados de emergencia.

    Imágenes de la zona de exclusión de Chernóbil 40 años después del accidente nuclear
    La zona de exclusión permite la entrada de visitantes por periodos cortos para evitar la exposición a la radiación. / Getty Images

    La evacuación obligatoria en Prípiat y otras localidades más pequeñas en un radio de 30 kilómetros obligó a la gente a dejar sus hogares y muchas posesiones.

    A lo largo de 40 años se ha hecho evidente el paso del tiempo en muchos sitios, pero las estructuras principales siguen ahí.

    Paradójicamente, la retirada de los humanos fue aprovechada por la fauna, que en las últimas cuatro décadas ha prosperado en el lugar a pesar de la radiación.

    Incluso especies como el caballo de Przewalski, que estaba en riesgo de extinción, encontraron un hábitat más propicio para reproducirse.

    Imágenes de la zona de exclusión de Chernóbil 40 años después del accidente nuclear
    Algunas especies, como el caballo de Przewalski, se han extendido por la zona de exclusión. / Getty Images
    Imágenes de la zona de exclusión de Chernóbil 40 años después del accidente nuclear
    Las especies de fauna también han ocupado los espacios humanos abandonados. / Getty Images
    Imágenes de la zona de exclusión de Chernóbil 40 años después del accidente nuclear
    Imagen del antiguo Palacio de la Cultura. / Getty Images
    Imágenes de la zona de exclusión de Chernóbil 40 años después del accidente nuclear
    Un dibujo de un ciervo en la zona de exclusión. / Getty Images
    Imágenes de la zona de exclusión de Chernóbil 40 años después del accidente nuclear
    Un empleado de la central en la sala del reactor destruido en el accidente nuclear. / Getty Images
    Imágenes de la zona de exclusión de Chernóbil 40 años después del accidente nuclear
    Los restos de un antiguo gimnasio. / Getty Images
    Imágenes de la zona de exclusión de Chernóbil 40 años después del accidente nuclear
    Una sala del antiguo Palacio de la Energía. / Getty Images

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