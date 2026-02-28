Imágenes: Estados Unidos e Israel lanzan un ataque contra Irán y Teherán promete una ‘respuesta aplastante’

Recuerda refrescar la página con frecuencia para ver la información más reciente.

El ejército de Israel lanzó este sábado un ataque contra Irán con la participación de Estados Unidos.

Las fuerzas israelíes afirman que se trata de un “ataque preventivo” ante la amenaza que supone el programa nuclear iraní.

Medios locales han reportado explosiones en la capital de Teherán y otras cuatro ciudades.

Irán prometió un respuesta “aplastante” y lanzó misiles contra Israel que fueron interceptados por los sistemas de defensa de este país, según informó el gobierno de Tel Aviv.

Teherán también atacó objetivos en Qatar, Bahréin y Kuwait.