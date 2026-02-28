Panamá, 28 de febrero del 2026

    Conflicto bélico

    Imágenes: Estados Unidos e Israel lanzan un ataque contra Irán y Teherán promete una ‘respuesta aplastante’

    BBC News Mundo
    Columnas de humo se ven sobre la capital iraní, Teherán / Getty Images
    El humo se eleva en la plaza Jomhouri de Teherán después de que Israel iniciara ataques contra Irán. / BBC

    Columnas de humo se ven sobre la capital iraní, Teherán / Reuters

    Mapa regional de Medio Oriente / BBC

    Plaza de Hassan Abad en Teherán. / BBC

    • Recuerda refrescar la página con frecuencia para ver la información más reciente.

    • El ejército de Israel lanzó este sábado un ataque contra Irán con la participación de Estados Unidos.

    • Las fuerzas israelíes afirman que se trata de un “ataque preventivo” ante la amenaza que supone el programa nuclear iraní.

    • Medios locales han reportado explosiones en la capital de Teherán y otras cuatro ciudades.

    • Irán prometió un respuesta “aplastante” y lanzó misiles contra Israel que fueron interceptados por los sistemas de defensa de este país, según informó el gobierno de Tel Aviv.

    • Teherán también atacó objetivos en Qatar, Bahréin y Kuwait.

    • El presidente de EE.UU., Donald Trump, instó a los iraníes a levantarse contra el régimen.

    EE.UU. e Israel lanzan un ataque “preventivo” contra Irán y Teherán promete una “respuesta aplastante”

    BBC News Mundo


