Impactan en Turquía restos de otro misil iraní interceptado por defensas de la OTAN

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Otro misil balístico disparado desde Irán ha sido interceptado sobre territorio turco por sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN, y varios trozos del proyectil han impactado en la provincia turca de Gaziantep, sin causar víctimas ni heridos, informó el Ministerio de Defensa turco.

“El proyectil balístico, lanzado desde Irán, había entrado en el espacio aéreo de Turquía y fue neutralizado por elementos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN ubicados en el Mediterráneo oriental”, señala el comunicado ministerial.

“Varios trozos del proyectil cayeron en un descampado de Gaziantep; en el incidente no hubo víctimas mortales ni heridos”, indica el texto.

Las fuerzas españolas desplegadas en Turquía participaron en el seguimiento del artefacto, según fuentes de Defensa de España.

Este es el segundo caso desde que el miércoles pasado, un misil, también disparado desde Irán según el Gobierno turco, fuera interceptado sobre la provincia de Hatay, a 65 kilómetros de la base aérea de Incirlik, en la periferia de la ciudad de Adana.

Esta base militar es utilizada por varios países de la OTAN, entre ellos Estados Unidos y España, que mantiene allí un sistema de defensa antimisiles Patriot.

Según el jefe de Comunicación de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, los impactos de este lunes se registraron en el municipio de Sahinbey, adyacente a la ciudad de Gaziantep, a unos 150 kilómetros al este de Adana.

La probable trayectoria del misil de este lunes coincide así a grandes rasgos con el del miércoles pasado.