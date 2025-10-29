Panamá, 29 de octubre del 2025

    PROCESO

    Imputan y encarcelan provisionalmente a dos sospechosos por el robo del Louvre en París

    EFE
    El museo del Louvre de París, el más visitado del mundo. EFE

    Un juez de instrucción imputó a los dos detenidos por la Policía francesa por participar en el robo de joyas del Museo del Louvre del pasado 19 de octubre y decretó su prisión provisional, anunció este miércoles la Fiscalía de París.

    En un comunicado, la Fiscalía detalló que ambos fueron formalmente acusados de “robo en banda organizada y asociación de malhechores en vista de cometer un delito”.

    Los dos sospechosos, que estaban bajo custodia policial desde el pasado fin de semana, son dos hombres, uno de 34 años de nacionalidad argelina e instalado en Francia desde 2010, y otro francés de 39 años y original de Aubervilliers, en las afueras de París.

    EFE

    Agencia de noticias

