    Medio Oriente

    Incendio en el Consulado de Dubái, tras ataque iraní con drones, fue controlado

    Henry Cárdenas P.
    Incendio en el Consulado de Dubái, tras ataque iraní con drones, fue controlado
    Los equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar el siniestro. Tomada de @DXBMediaOffice

    El Consulado de Estados Unidos en Dubái también fue objetivo de la ofensiva iraní, tras un ataque con drones este martes.

    Los reportes preliminares de medios de la región y agencias de noticias indican que el ataque provocó un incendio en las inmediaciones de la sede diplomática, el cual fue controlado. No se han reportado heridos.

    “El incendio cerca del Consulado de Estados Unidos en Dubái ha sido completamente extinguido, sin que se reporten heridos. Las autoridades de Dubái reafirman su compromiso de garantizar la seguridad de todos”, reportó en su cuenta de X la Oficina de Medios de Dubái.

    Este hecho también fue reportado por medios como Al Jazeera y la agencia Reuters.

    Por su parte, la cadena Univisión reportó quevel secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la autoridades de Dubái le confirmaron que el incendio provocado por un dron cerca del consulado estadounidense, fue controlado. Además, que los equipos de emergencia acudieron de inmediato.

    Desde el pasado sábado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva militar contra Irán. En tanto, la respuesta del ejército iraní está dirigida a Israel y a los aliados estadounidenses en la región.

