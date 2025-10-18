Panamá, 18 de octubre del 2025

    Indígenas hieren con flechas a cuatro policías en protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá

    EFE
    Fotografía tomada de la cuenta en X @SeguridadBOG de la Secretaría de Seguridad de Bogotá de un policía con flechas este viernes, durante una protesta en Bogotá (Colombia). EFE

    Cuatro policías colombianos resultaron heridos este viernes luego de ser atacados con flechas por un grupo de indígenas que protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contra la política de ese país hacia Gaza, Venezuela y Ecuador.

    La manifestación fue convocada por grupos de la sociedad civil como parte de una “jornada antiimperialista” y se tornó violenta frente a la sede diplomática de Estados Unidos, ubicada en el occidente de Bogotá, sobre una de las avenidas neurálgicas de la ciudad, lo que obligó a la intervención de la Policía.

    “Le he dado la instrucción a la Policía de intervenir en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron a la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas”, dijo en X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

    Galán detalló que los cuatro policías “resultaron heridos en cara, pierna y brazos” y reiteró que “en Bogotá no hay espacio para la violencia”.

    “Denunciaremos estos actos ante autoridades judiciales, Defensoría del Pueblo y ONU. Siempre que haya violencia y destrucción, en Bogotá vamos a responder con el uso legítimo de la fuerza, como hicimos hoy”, concluyó Galán.

    Entre los manifestantes hay varios integrantes del llamado Congreso de los Pueblos, una plataforma que agrupa comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y movimientos sociales. El grupo llegó a Bogotá el pasado 13 de octubre y, sin autorización, se tomó una plazoleta de la Universidad Nacional, la principal del sector público colombiano.

    El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que había ordenado proteger la Embajada de Estados Unidos y criticó al Congreso de los Pueblos por la agresión a la Policía.

    “Ordené el máximo cuidado con la Embajada de los EEUU en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el Congreso de los Pueblos para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la embajada con varios jóvenes heridos con flechas”, manifestó Petro en su cuenta de X.

    Entre tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que lo ocurrido hoy frente a sede diplomática es “intento de homicidio” y dijo que los responsables materiales e intelectuales de “estos delitos serán capturados”.

    “Esto no es manifestación. Es intento de homicidio. El Estado colombiano no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública”, aseguró el ministro en redes sociales.

    EFE

    Agencia de noticias


