Inicia en Sinaloa construcción de planta de metanol bajo en carbono más grande del mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Secretaría de Economía de México anunció este domingo el arranque en Sinaloa, norte del país, del proyecto Pacífico Mexinol, una planta de metanol de ultra bajo carbono que implicará una inversión superior a 3,300 millones de dólares y que el Gobierno presenta como una de las mayores apuestas industriales recientes del país.

El proyecto, ubicado en Topolobampo, municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa, será desarrollado por Pacífico Mexinol, del grupo Transition Industries, y contempla la construcción de la mayor planta de metanol con emisiones ultra bajas del mundo en su tipo, según un comunicado de la Secretaría de Economía.

La planta operará bajo un modelo orientado a emisiones netas cercanas a cero, mediante tecnologías de captura de carbono, energías limpias e hidrógeno verde, con lo que México busca insertarse en la nueva industria química de bajo carbono y en las cadenas globales de la transición energética.

De acuerdo con Economía, el complejo tendrá una capacidad anual de 1.8 millones de toneladas de metanol azul y 350,000 toneladas de metanol verde, un insumo utilizado en materiales, combustibles y productos químicos de uso cotidiano.

La empresa estima que la planta iniciará operaciones a comienzos de 2030.

Durante su etapa de construcción, el proyecto generará alrededor de 6,000 empleos, además de más de 400 puestos permanentes durante la operación, con impacto previsto en proveedores locales, formación de talento especializado y actividad económica regional.

El subsecretario mexicano de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, afirmó que, “más allá de las cifras, Pacífico Mexinol generará empleo, oportunidades y derrama económica para la región”, y vinculó el proyecto con el Plan México, la estrategia industrial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Secretaría de Economía destacó también que el proyecto contempla el uso exclusivo de agua residual tratada, con el objetivo de evitar presión sobre fuentes de agua potable, además de más de 200 medidas de mitigación ambiental.

En el acto participaron Rommel Gallo, director ejecutivo de Transition Industries; el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; representantes de la Secretaría de Energía y de CFEnergía; el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson; así como inversionistas internacionales, diplomáticos y organismos multilaterales como la Corporación Financiera Internacional.

Para el Gobierno mexicano, la inversión refleja la confianza en México como destino para proyectos industriales sostenibles y fortalece su estrategia de atraer capital ligado a cadenas de valor de América del Norte.