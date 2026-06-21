En vivo: inicia proceso electoral para elegir en segunda vuelta el presidente de Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en este proceso electoral de segunda vuelta que escogerá al próximo presidente de ese país entre el ultraderecha Abelardo de la Espriella y el candidato oficialista de izquierda, Iván Cepeda.

Según los datos electorales, en el proceso del 31 de mayo sufragaron más de 23 millones de ciudadanos, equivalente al 57,88% del total del electorado.

Las autoridades hicieron un llamado a votar con libertad. Las urnas estarán abiertas hasta las 4:00 p.m.

Al ejercer su derecho al voto, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló por quién decidió votar. “No hay novedades; hasta ahora, esto va tranquilo”, dijo al salir del centro de votación.

Aseguró que puede entregar el gobierno desde este mismo domingo 21 de junio, una vez se designe al ganador. “El presidente de Colombia no se pasa ni un segundo después del mandato que le dio el pueblo”, afirmó, al responder a quienes pensaron que iba a perpetuarse en el poder.

Sostuvo que durante su período no se han cerrado medios de comunicación, no ha habido persecución política ni existen presos políticos. “Ha habido mucha democracia, pese a las dificultades”, dijo.

“Entregamos una democracia brillante y viva”, afirmó.

Igualmente, el actual mandatario dio un repaso a la lucha contra el narcotráfico durante su gestión.

Proceso abierto

En el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, estuvieron el presidente colombiano, Gustavo Petro; el registrador nacional (entidad que organiza las elecciones), Hernán Penagos; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y otras autoridades.

Para estas elecciones están habilitados para votar 41,4 millones de colombianos en 122.016 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación en todo el país. Proceso electoral

Las autoridades asistentes al acto coincidieron en hacer un llamado a que en el país haya “paz electoral” y a que se respeten los resultados, ante el manto de duda que ha tendido Petro sobre estas elecciones.

“Hoy el llamado es a la ciudadanía, a que salga a votar con entusiasmo, a que revalide sus principios democráticos”, dijo Penagos y agregó que los colombianos deben ser “capaces de resolver pacíficamente” las “diferencias políticas”.

Durante el discurso antes de abrir el proceso, Petro, pidió a los colombianos “salir a votar como sea, venciendo todo obstáculo, dificultad geográfica o logística”, e insinuó que el resultado que acatará será el del escrutinio que hagan los jueces de la república, y no el conteo preliminar de las elecciones.

“A los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez”, expresó el mandatario.

Durante la instalación de la segunda vuelta de las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República 2026, el Presidente @PetroGustavo invitó a los colombianos y colombianas a salir a votar, venciendo todos los obstáculos o dificultades geográficas y logísticas. El… pic.twitter.com/P7BP3bif0I — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 21, 2026

Las encuestas de intención de voto dan en primer lugar al abogado De la Espriella, fundador del movimiento Defensores de la Patria, que fue el más votado en la primera vuelta y tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante de Cepeda, senador del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en este proceso electoral de segunda vuelta que escogerá al próximo presidente de ese país entre el ultraderecha Abelardo de la Espriella y el candidato oficialista de izquierda, Iván Cepeda. https://t.co/gvQ7ohWPsP pic.twitter.com/wpw5T7YXSa — La Prensa Panamá (@prensacom) June 21, 2026

El Ministerio de Defensa movilizó a 408,000 miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para garantizar la seguridad de las elecciones y evitar la interferencia de grupos armados ilegales, principalmente en algunas zonas rurales en las que hay denuncias de amenazas a los votantes y a la población civil en general.

Con información de EFE

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