Panamá, 07 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Lluvias

    Inundaciones, desalojos y 168 carreteras cortadas en España a causa del fuerte temporal

    EFE
    Inundaciones, desalojos y 168 carreteras cortadas en España a causa del fuerte temporal
    Inundación causada por un desbordamiento fluvial en la localidad española de Aranda de Duero, provincia de Burgos (norte). EFE

    El fuerte temporal de lluvia y nieve que afecta a España ha provocado el corte de 168 carreteras, más del 80 por ciento en la región de Andalucía (sur), donde las inundaciones han causado cuantiosos daños materiales en infraestructuras y explotaciones agropecuarias y han obligado a desalojar a 11,000 personas de varias localidades.

    Varias borrascas encadenadas llegadas desde el océano Atlántico han desbordado ríos, llenado embalses a rebosar y saturado acuíferos y terrenos, incapaces de absorber más agua, particularmente en el cuadrante suroccidental del país.

    Inundaciones, desalojos y 168 carreteras cortadas en España a causa del fuerte temporal
    Crecida fluvial en la población española de Benavente, provincia de Zamora (oeste). EFE

    Especial impacto ha tenido el temporal en el pueblo gaditano de Grazalema (Cádiz), completamente evacuado, donde las calles se han convertido en ríos y el agua mana sin parar de las viviendas.

    El puerto de Algeciras (Cádiz) ha cancelado las salidas previstas hoy hacia el puerto de Tánger Med (Marruecos), cerrado por el fuerte temporal marítimo en el Estrecho de Gibraltar.

    Apenas ha pasado la borrasca “Leonardo”, y una nueva, “Marta”, entra en la península ibérica. Este sábado, 11 de las 17 regiones españolas y la ciudad norteafricana de Ceuta permanecen en alerta por lluvias abundantes, viento de hasta cien kilómetro por hora, nevadas y temporal marítimo.

    Habrá especial incidencia en Andalucía, donde el viernes se halló el cadáver de una mujer desaparecida, con nivel naranja (peligro importante) en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, y en la región limítrofe de Extremadura.

    Y las nevadas más copiosas se esperan en el centro y la mitad norte del territorio peninsular español.

    Inundaciones, desalojos y 168 carreteras cortadas en España a causa del fuerte temporal
    Crecida del río Guadiana en la provincia española de Ciudad Real (centro). EFE/Jesús Monroy

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Precedente judicial: Tribunal revoca suspensión salarial y de cargo a docente. Leer más
    • El IMA anuncia horario y lugares de venta de las Agroferias para el viernes 6 de febrero. Leer más
    • Aprehenden a exrepresentante y extesorero de la Junta Comunal de Bugaba por presunto peculado. Leer más
    • Michael Amir Murillo se une al Besiktas de Turquía. Leer más
    • Epstein Files: Panamá, fiestas, islas y el millonario ítalo-francés amigo de Martinelli. Leer más
    • Excontralor Solís rompe el silencio sobre Panama Ports: se distancia de la prórroga al contrato y defiende su auditoría. Leer más
    • Copa Airlines anuncia tarifas especiales a Toronto y Nueva York para el Mundial 2026. Leer más