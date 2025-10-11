Panamá, 11 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Lluvias

    Inundaciones en México dejan al menos 27 muertos

    BBC News Mundo
    Fuertes lluvias azotaron diversas regiones del país el jueves y el viernes. / AFP via Getty Images

    Dearbail Jordan - BBC News

    Al menos 27 personas murieron y otras se encuentran desaparecidas en México, luego de que inundaciones en diversas regiones del país provocaran deslizamientos de tierra y arrasaran viviendas, vehículos y puentes.

    Las fuertes lluvias del jueves y viernes provocaron el desbordamiento de ríos. Hidalgo, en el este de México, fue una de las zonas más afectadas, con 16 muertes reportadas.

    Miles de casas resultaron dañadas o destruidas por el agua que se desbordó por las calles, arrastrando automóviles, mientras que las carreteras quedaron bloqueadas con escombros y se produjeron cortes de electricidad.

    Bomberos caminan por una calle inundada después de que las fuertes lluvias provocaran el desbordamiento del río Arroyo Seco en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. / Getty Images

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno desplegó 5.400 efectivos para ayudar a las comunidades, despejar caminos y distribuir ayuda.

    “Estamos trabajando para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico”, señaló Sheinbaum en redes sociales.

    Además, 3.300 efectivos navales están ayudando con las evacuaciones y limpiando las secuelas de las inundaciones.

    Según las autoridades meteorológicas, las recientes lluvias han afectado a 31 de los 32 estados del país.

    Muchos abandonaron sus casas, llevándose sus animales y otras pertenencias. / Getty Images

    “Nadie estaba preparado para esto”

    En Puebla, el gobernador del estado, Alejandro Armenta, informó que al menos nueve personas murieron y otras cinco fueron reportadas como desaparecidas.

    Se estima que 80.000 personas se han visto afectadas por el clima solo en Puebla, según el gobierno estatal.

    Las inundaciones provocaron cuantiosos daños materiales. / Getty Images

    Otras dos personas fallecieron en Veracruz.

    “Nadie estaba preparado para esto”, declaró a la agencia de noticias Reuters José Cervantes, dueño de una cafetería en una de las zonas afectadas.

    “La inundación alcanzó una altura de un metro y medio. Todo quedó inundado: el comedor y todo el restaurante, la cocina, el baño, la sala de juegos, el área privada. Todo está en pésimas condiciones”.

    Miembros de la Guardia Nacional limpian una calle tras el desbordamiento de ríos a causa de la tormenta en la colonia Martinica, Zapopan, Jalisco, / Getty Images

    BBC News Mundo

