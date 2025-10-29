Inundaciones y deslaves en el oriente de Cuba por el paso del potente huracán Melissa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El huracán Melissa, de categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, está provocando inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el oriente de la isla, según informaciones oficiales preliminares y reportes en redes sociales.

La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) en Santiago de Cuba, informó en Facebook de las labores de rescate a un grupo de 17 familiares, entre ellos “niños y ancianos”, en una casa en el poblado El Cobre (este), que habían quedado atrapados.

“Nuestra prioridad es la vida de las personas”, señaló Johnson, que indicó que hay más equipos de rescatistas trabajando en la provincia.

En la propia ciudad de Santiago de Cuba, el segundo municipio más poblado de Cuba, se están registrando inundaciones en múltiples áreas, como la Avenida Patria, la plaza de la Revolución, la fábrica de aceite y la Avenida de las Américas, según distintas fuentes.

5am EDT Oct 29 Key Messages for #Hurricane #Melissa:



The Major Hurricane is now moving across E #Cuba & will affect the #Bahamas and the Turks and Caicos today with Hurricane conditions.



Latest info at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/NX6J2VaYIH — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 29, 2025

Johnson señaló asimismo que se está informando de inundaciones por las intensas lluvias en otras localidades de la provincia, como Segundo Frente, San Luis y Los Negros.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha pedido responsabilidad y precaución a la población, y advertido que ésta “será una noche muy difícil” para todo el país.

Según el Instituto Meteorológico (Insmet) de Cuba, Melissa está atravesando el oriente cubano de sur a norte con vientos máximos sostenidos de 193 kilómetros por hora y dejando intensas precipitaciones, que pueden llegar a acumulados de 450 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos.

El huracán tocó tierra a las 3.10 hora local (7.10 GMT) por el municipio de Chivirico (este) y avanza actualmente a unos 35 kilómetros por hora.

Tras entre seis y ocho horas en tierra, el pronóstico estima que Melissa saldrá al mar por el municipio de Banes (noreste), aunque sus efectos se seguirán sintiendo en Cuba por otras ocho o diez horas más.