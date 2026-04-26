Investigación preliminar sugiere que Trump era el ‘probable’ objetivo del tiroteo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, reveló este domingo que las investigaciones preliminares sugieren que el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tenía como objetivo a altos cargos del Gobierno, incluido “probablemente” el presidente Donald Trump.

En una entrevista en el programa ‘Meet the Press’, de la cadena NBC, Blanche explicó que, aunque el motivo sigue bajo investigación, los dispositivos electrónicos del sospechoso y las entrevistas con sus conocidos apuntan a un ataque dirigido contra miembros de la Administración.

“Creemos que se propuso atacar a personas que trabajan en la Administración, probablemente incluyendo al presidente”, afirmó Blanche, quien estuvo presente en el salón durante el incidente.

No obstante, pidió cautela, ya que la investigación apenas cumple sus primeras 24 horas.

El fiscal detalló que el sospechoso logró romper el perímetro de seguridad del hotel Washington Hilton por apenas “unos pocos metros” antes de ser interceptado por el Servicio Secreto.

Según Blanche, el sistema de seguridad funcionó correctamente y evitó una tragedia mayor.

“No olvidemos que el sospechoso no llegó muy lejos. Apenas cruzó el perímetro, y con apenas me refiero a unos pocos metros”, dijo Blanche, quien también se encontraba en el salón de baile para la cena.

Las autoridades han reconstruido el trayecto del atacante, quien viajó en tren desde Los Ángeles a Chicago y de allí a Washington D.C., donde se registró en el hotel uno o dos días antes del evento.

El sospechoso compró las dos armas que portaba en el ataque “en los últimos dos años”, dijo Blanche.

La evidencia inicial indica que actuó solo, pero esta interpretación podría cambiar a medida que los investigadores recaben más información, agregó.

El atacante fue arrestado y llevado a un hospital local para una evaluación, aunque las autoridades indicaron que no resultó herido por disparos durante el incidente.

Blanche confirmó que el sospechoso no está colaborando con los investigadores y que se espera que sea acusado formalmente este lunes ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia.