Investigan afirmaciones de un presentador británico sobre la teoría de la conspiración y el Covid-19

CONTROVERSIA

El regulador de comunicaciones del Reino Unido, Ofcom, está investigando a la cadena de televisión ITV Plc después de que uno de sus principales presentadores sugiriera que podría ser verdad una teoría de conspiración que vincula la última generación de tecnología inalámbrica con la propagación del coronavirus.

Ofcom indicó en un comunicado enviado por correo electrónico que recibió 419 quejas sobre el asunto y que está “evaluando el programa en su totalidad de forma prioritaria”, ya que los dichos están provocando ataques contra ingenieros y equipamiento de telecomunicaciones.

La edición del lunes del programa This Morning discutió teorías infundadas que vinculan la red 5G con la enfermedad. Uno de los presentadores del programa dijo que esas versiones no eran ciertas. El presentador Eamonn Holmes dijo entonces: “lo que no acepto es que los medios de comunicación lo descarten inmediatamente como algo que no es cierto cuando no saben si no es cierto”.

“Nadie debería atacar ni dañar, ni hacer nada de eso, pero es muy fácil decir que no es cierto porque concuerda con el discurso del Estado”, dijo. “Eso es todo lo que diría como una persona con una mente inquisitiva”.

En la edición del martes del programa, Holmes dijo que sus comentarios habían sido malinterpretados y que no hay conexión entre la red 5G y el virus. Una portavoz de ITV remitió a Bloomberg a su declaración del martes.

Los defensores de la teoría en internet y las redes sociales han suscitado en los últimos días una serie de ataques contra antenas de telefonía móvil en el Reino Unido. Algunos investigadores dicen que la conspiración está siendo impulsada por una campaña coordinada.

La investigación se produce después de que el Gobierno del Reino Unido estableciera unidades especiales para combatir información falsa sobre el virus, y señala que está presionando a las empresas de redes sociales para que contengan la difusión de rumores e informes falsos y “que podrían costar vidas”. Ofcom ya sancionó a una pequeña emisora radial por presentar a un invitado que afirmó que la red 5G provocó la pandemia.

La Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP, por sus siglas en inglés) no ha encontrado evidencia que sugiera que la red 5G representa un riesgo para la salud humana. La investigación de Ofcom fue dada a conocer primero por Reuters.