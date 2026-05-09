Panamá, 09 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Investigan el papel de las corrientes oceánicas en la intensificación de las glaciaciones

    EFE
    Investigan el papel de las corrientes oceánicas en la intensificación de las glaciaciones
    Imagen tomada de internet donde se aprecian glaciares.

    Un nuevo trabajo impulsado por la red científica global Programa Past Global Changes (PAGES), que apunta a la ralentización de la corriente oceánica en el Atlántico Norte como detonante de edades de hielo más largas e intensas, investiga cómo el debilitamiento de las corrientes oceánicas intensificó las glaciaciones hace un millón de años.

    El Grupo de Geociencias Oceánicas de la española Universidad de Salamanca (USAL) participa en este proyecto, coordinado desde la Universidad de Berna, en Suiza, que analiza sedimentos del Programa Internacional de Perforación Oceánica para comprender los escenarios climáticos del planeta, un estudio publicado en Nature Communications.

    El proyecto, encabezado por el español y también antiguo miembro del Grupo de la USAL, Iván Hernández-Almeida, ahora responsable científico de PAGES con sede en la Universidad de Berna, persigue determinar “el papel que tuvo para el clima de la Tierra los cambios de las corrientes oceánicas del Atlántico Norte y su posible influencia para los futuros escenarios climáticos”, según explica el investigador responsable del grupo, Francisco Javier Sierro.

    El estudio cierra una brecha importante de trabajos anteriores centrados principalmente en los procesos del Océano Austral, ya que nuevos datos muestran que la circulación profunda y las condiciones de oxígeno también cambiaron significativamente en el Atlántico Norte y que, por tanto, ambas regiones polares contribuyeron simultáneamente al cambio en los ciclos de las glaciaciones.

    En palabras de Hernández-Almeida, autor principal del estudio, “se ha podido demostrar que, durante este cambio en los ciclos climáticos, las profundidades del Atlántico Norte pasaron repetidamente por fases frías en las que el contenido de oxígeno se redujo drásticamente”.

    Y añade: “Lo que es particularmente sorprendente es cuánto duraron estas condiciones de bajo oxígeno en una región que hoy se considera muy bien ventilada”.

    De acuerdo con los investigadores, la razón se debe a que grandes cantidades de agua dulce procedente del deshielo de glaciares cada vez más grandes y sus icebergs llegaron al Atlántico Norte durante las glaciaciones.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • En menos de 24 horas, el Órgano Judicial concede depósito domiciliario a tres implicados en delitos graves. Leer más
    • Estos son los ingresos de la rectora de la Unachi. Leer más
    • Panamá gana arbitraje a Banesco y recibe casi $1 millón en indemnización. Leer más
    • Aprehenden a siete exfuncionarios por presunto peculado en junta comunal de Belisario Porras. Leer más
    • Alcalde Mizrachi adjudica renovación de la 5 de Mayo y la 3 de Noviembre a Consorcio Gana-Oti. Leer más
    • Panamá no puede seguir regalando la posición geográfica. Leer más
    • Planilla de la Unachi: profesores ganan más que el presidente de la República, incluida la rectora. Leer más