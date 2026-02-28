Panamá, 28 de febrero del 2026

    Irán acusa a Washington y Tel Aviv ante la ONU por ‘crímenes de guerra’; Estados Unidos dice que busca frenar amenaza nuclear

    EFE
    Consejo de Seguridad de la ONU.

    Irán aseguró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los ataques de Estados Unidos e Israel contra su país constituyen “un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad” por la muerte de civiles, entre ellos cientos de niños.

    Además, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe para poner fin a los ataques que Estados Unidos e Israel están llevando a cabo sobre su país y avanzó que seguirá ejerciendo su derecho a defenderse mientras no cesen las hostilidades.

    “Irán seguirá ejerciendo su derecho inherente a la autodefensa con firmeza, de manera proporcionada y sin vacilaciones, hasta que la agresión termine. El Consejo de Seguridad debe actuar y detener este acto de agresión de inmediato, silenciando su complicidad en este crimen”, declaró el embajador iraní en la ONU, Amir-Saeid Iravani.

    Por su parte, Estados Unidos defendió que los ataques contra Irán buscan impedir que pueda volver a amenazar al mundo con armas nucleares.

    “La operación tiene como objetivo específico y estratégico desmantelar las capacidades balísticas que amenazan a los aliados, degradar los activos navales utilizados para desestabilizar las aguas internacionales e interrumpir la maquinaria que arma a las milicias proxy, así como garantizar que el régimen iraní nunca pueda amenazar al mundo con un arma nuclear”, declaró el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz.

    A su vez, el embajador de Israel en la ONU, Danny Danon, acusó de hipócritas este al secretario general de la organización, António Guterres, y a los Estados miembros que condenan el ataque conjunto con Estados Unidos contra Irán.

    Por desgracia, hemos escuchado condenas por parte de algunos miembros de este Consejo y del secretario general de la ONU. Eso es hipocresía. Todos sabemos dónde comenzó realmente la escalada”, declaró a los medios Danon.

    El representante israelí compareció minutos antes del Consejo de Seguridad convocado de urgencia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzaron en la madrugada de este sábado.

    EFE

    Agencia de noticias

