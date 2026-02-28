Irán acusa a Washington y Tel Aviv ante la ONU por ‘crímenes de guerra’; Estados Unidos dice que busca frenar amenaza nuclear

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Irán aseguró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los ataques de Estados Unidos e Israel contra su país constituyen “un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad” por la muerte de civiles, entre ellos cientos de niños.

Además, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe para poner fin a los ataques que Estados Unidos e Israel están llevando a cabo sobre su país y avanzó que seguirá ejerciendo su derecho a defenderse mientras no cesen las hostilidades.

“Irán seguirá ejerciendo su derecho inherente a la autodefensa con firmeza, de manera proporcionada y sin vacilaciones, hasta que la agresión termine. El Consejo de Seguridad debe actuar y detener este acto de agresión de inmediato, silenciando su complicidad en este crimen”, declaró el embajador iraní en la ONU, Amir-Saeid Iravani.

Por su parte, Estados Unidos defendió que los ataques contra Irán buscan impedir que pueda volver a amenazar al mundo con armas nucleares.

“La operación tiene como objetivo específico y estratégico desmantelar las capacidades balísticas que amenazan a los aliados, degradar los activos navales utilizados para desestabilizar las aguas internacionales e interrumpir la maquinaria que arma a las milicias proxy, así como garantizar que el régimen iraní nunca pueda amenazar al mundo con un arma nuclear”, declaró el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz.

A su vez, el embajador de Israel en la ONU, Danny Danon, acusó de hipócritas este al secretario general de la organización, António Guterres, y a los Estados miembros que condenan el ataque conjunto con Estados Unidos contra Irán.

“Por desgracia, hemos escuchado condenas por parte de algunos miembros de este Consejo y del secretario general de la ONU. Eso es hipocresía. Todos sabemos dónde comenzó realmente la escalada”, declaró a los medios Danon.

El representante israelí compareció minutos antes del Consejo de Seguridad convocado de urgencia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzaron en la madrugada de este sábado.