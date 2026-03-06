Panamá, 06 de marzo del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Conflicto en Medio Oriente

    Irán admite que hay intentos de mediación para detener la guerra

    EFE
    Fotografía de archivo del presidente de Irán, Masud Pezeshkian. EFE/EPA/ Abedin Taherkenareh

    El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó este viernes que hay intentos de mediación para detener la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, pero llamó a dirigir esos esfuerzos a quienes “encendieron el fuego de la confrontación”.

    “Algunos países han iniciado esfuerzos de mediación. Nuestra respuesta para ellos es clara: estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no tenemos la menor duda en defender la dignidad y la autoridad de nuestro país”, señaló Pezeshkian en redes sociales.

    “La mediación debe dirigirse a quienes, al subestimar al pueblo de Irán, encendieron el fuego de la confrontación”, dijo.

    Varias voces en la arena internacional han llamado en las últimas horas a desescalar el conflicto iniciado el pasado día 28 por Israel y Estados Unidos contra Irán.

    Esta mañana el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a los Estados implicados “a que adopten de inmediato medidas para desescalar la situación y dar una oportunidad a la paz, y a los demás Estados, que pidan con claridad a esas partes implicadas que den marcha atrás”.

    EFE

    Agencia de noticias


