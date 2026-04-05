Panamá, 06 de abril del 2026

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    Tensión en Medio Oriente

    Irán advierte a Trump de que arrastra a Estados Unidos a un ‘infierno viviente’ con su imprudencia

    EFE
    Irán advierte a Trump de que arrastra a Estados Unidos a un ‘infierno viviente’ con su imprudencia
    El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf

    Irán advirtió este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que con sus movimientos “imprudentes” está arrastrando a Estados Unidos a un “infierno viviente”, en alusión a la amenaza del republicano de atacar plantas eléctricas y puentes en el país a partir del martes si no se abre el estrecho de Ormuz.

    +info

    Trump insiste con desatar ‘el infierno’ en Irán el martes si no reabre ‘el puto estrecho’ de Ormuz

    Tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insistes en seguir las órdenes de (el primer ministro israelí) Benjamin Netanyahu”, afirmó en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf.

    Qalibaf fue tajante al señalar a Trump que no obtendrá nada “mediante crímenes de guerra” y subrayó que “la única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”.

    Sus advertencias llegaron horas después de que Trump amenazara de nuevo con desatar “el infierno” en Irán si no se cumplen sus exigencias antes del martes, cuando vence el ultimátum fijado por Washington para el desbloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

    “Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS!”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social, mientras amenazaba con los prometidos ataques a la infraestructura eléctrica iraní si no hay un acuerdo para entonces.

    El mandatario extendió hace unos días hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00.00 GMT del 7 de abril) el ultimátum para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz.

    El cierre de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EUA e Israel contra Irán.

    EFE

    Agencia de noticias

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