Irán afirma haber derribado dos aviones de combate de Estados Unidos: rescatan a dos de los tripulantes y buscan a un tercero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

Fuerzas iraníes y estadounidenses buscan a contrarreloj al tripulante de uno de los dos aviones de combate de EE.UU. que fueron derribados cuando sobrevolaban Irán y el golfo Pérsico este viernes, mientras que otros dos pilotos fueron rescatados.

El caza F-15E de Estados Unidos fue alcanzado por la artillería iraní en el sur de la República Islámica con dos militares a bordo en la tarde de este viernes, según confirmaron fuentes del gobierno de Washington a medios estadounidenses. Uno de ellos logró ser rescatado, mientras que del otro, un oficial de sistema de armas, se desconoce su paradero.

Las televisiones oficiales han instados a los ciudadanos a “capturar al piloto con vida”, y Teherán ha ofrecido una recompensa por él.

A su vez, un avión Warthog A-10 de EUA que participaba en la misión de búsqueda y rescate junto a dos helicópteros para recuperar a la tripulación, fue atacado, lo que provocó que su piloto se eyectara sobre el golfo Pérsico, donde fue rescatado, según informa la cadena CBS, socia de la BBC en Estados Unidos.

Irán se ha atribuido el derribo de los dos aviones estadounidenses.

El helicóptero que transportaba al piloto del F-15E rescatado también fue alcanzado por fuego de armas ligeras, lo que causó heridas a los miembros de la tripulación a bordo.

El helicóptero aterrizó sin incidentes y el personal está recibiendo atención médica.

La búsqueda del segundo miembro de la tripulación del F-15E, un oficial de sistemas de armas, sigue en curso, según dijo CBS.

La agencia de noticias Tasnim, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), publicó inicialmente los informes sobre el derribo del F-15E estadounidense.

De confirmarse estas informaciones, sería la primera vez que Irán derriba aviones estadounidenses desde el inicio de la guerra hace un mes.

El incidente pone de manifiesto los riesgos a los que siguen enfrentándose las aeronaves estadounidenses e israelíes sobre Irán, a pesar de las afirmaciones del presidente Donald Trump de que EE.UU. tiene el control de los cielos iraníes.

“Si el piloto desaparecido es hecho prisionero por Irán, esto aumentará de forma significativa lo que está en juego para EE.UU.”, analiza el corresponsal de la BBC en Jerusalén, Joel Gunter.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, se burló de Estados Unidos en su cuenta de X tras los informes sobre el derribo del avión de combate.

“Tras derrotar a Irán 37 veces seguidas, esta brillante guerra sin estrategia que iniciaron ha pasado de ser un ‘cambio de régimen’ a un simple ‘¿alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¿Por favor?’”, dice una publicación en la cuenta de Ghalibaf.

Horas después, la cadena de noticias NBC informó que el presidente Donald Trump dijo que el derribo del avión no afectaría las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra.

Según ese medio estadounidense, en una breve entrevista telefónica se le preguntó al presidente si los acontecimientos de este viernes tendrían alguna repercusión y el respondió: “No, en absoluto. No, esto es la guerra. Estamos en guerra”.

Búsqueda contrarreloj

Según informaron expertos a la BBC, la búsqueda del tripulante desaparecido del F-15E derribado es extremadamente urgente, dado que Irán se apresura a localizarlo.

Yadollah Rahmani, gobernador de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, en el sur de Irán, afirmó que la prioridad es capturar con vida a cualquier miembro de la tripulación estadounidense.

“Quienes logren capturar o eliminar a fuerzas enemigas hostiles recibirán una condecoración especial de la oficina del gobernador”, dijo, según un informe de la agencia de noticias semioficial ISNA.

Mientras tanto, medios iraníes han informado que comerciantes de la provincia ofrecen una recompensa de 10,000 millones de tomanes (alrededor de $66,000) a quien encuentre al “intruso” estadounidense.

El piloto y la tripulación de los aviones de combate estadounidenses están altamente entrenados en caso de que la aeronave sea derribada en “territorio enemigo”.

“Su prioridad número uno es mantenerse con vida y evitar ser capturados”, explicó a la BBC Jennifer Kavanagh, investigadora principal y directora de análisis militar del grupo de expertos Defense Priorities.

“Por eso están entrenados para —suponiendo que sean físicamente capaces y no estén tan heridos como para no poder moverse— intentar alejarse del lugar de la eyección lo más rápido posible y ocultarse para ponerse a salvo”.

También están entrenados en técnicas de supervivencia para poder pasar sin comida ni agua o encontrar recursos en el terreno local durante el mayor tiempo posible, añadió Kavanagh.

La BBC habló con un experto que confirmó que los restos visibles en las imágenes ampliamente difundidas en las redes sociales pertenecen a un F-15E de Estados Unidos. / Medios de comunicación estatales

Poca claridad y cuestionamientos

El presidente Trump ha alardeado de conversaciones con el régimen iraní, aunque Teherán ha negado cualquier contacto con su administración.

El Wall Street Journal informó de que los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego han llegado a un punto muerto, ya que los funcionarios iraníes no están dispuestos a reunirse con sus homólogos estadounidenses.

La posibilidad de que se produzcan bajas estadounidenses también podría complicar los esfuerzos de Trump para tranquilizar a la opinión pública estadounidense, en particular a aquellos que se han alarmado ante la perspectiva de un conflicto prolongado y caótico en el extranjero, del tipo contra el que Trump hizo campaña.

Algunos comentaristas y expertos políticos ya están cuestionando públicamente la utilidad de poner en riesgo vidas estadounidenses por un conflicto que, en su opinión, tiene objetivos mal definidos y en rápida evolución, así como una estrategia poco clara para poner fin a la guerra.

La administración Trump afirmó inicialmente que su objetivo era destruir el programa nuclear de Irán, pero desde entonces también ha incluido entre sus objetivos la destrucción de la capacidad de misiles balísticos y la armada de Irán, así como la reducción de su apoyo a los grupos proxy de la región.

Las encuestas han mostrado sistemáticamente que la opinión pública estadounidense se opone en general a la guerra y a la gestión de la misma por parte del gobierno de Trump.

"" / BBC

Captura de un video verificado por BBC Verify que parece mostrar una operación de búsqueda y rescate estadounidense en el sur de Irán. / Captura de una video verificado por BBC Verify

El primer avión derribado

Análisis de Ione Wells, corresponsal de la BBC

Este es el primer caso conocido de un avión de combate estadounidense derribado sobre Irán durante este conflicto. Tres F-15E fueron derribados por fuego amigo accidental de las defensas aéreas kuwaitíes al principio de la guerra.

¿Por qué es importante?

En primer lugar, esto ocurre después de que Donald Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, hayan sugerido repetidamente que Estados Unidos ha ganado la guerra.

Hegseth y los comandantes militares han hablado de “superioridad aérea” y del deterioro de las defensas aéreas iraníes.

Trump afirmó que Irán “no puede hacer nada” ante los aviones estadounidenses que sobrevuelan su territorio.

Esa retórica ahora parece excesivamente confiada. Esto demuestra que Irán aún conserva -aunque probablemente de forma limitada y muy reducida- la capacidad de defender su espacio aéreo.

En segundo lugar, esto se produce en un momento en que Estados Unidos ha estado amenazando con una mayor escalada, al tiempo que expresaba esperanzas de un acuerdo.

Esto podría usarse como pretexto para acelerar la escalada estadounidense en represalia.

También podría aumentar la inquietud entre la población estadounidense ante el hecho de que cada vez más militares de su país se vean afectados por esta guerra, en un momento en que, según informes, la administración Trump ha estado considerando una posible invasión terrestre, lo que aumentaría significativamente el riesgo para el personal estadounidense.

"" / BBC

Qué rol juegan los F-15 en el conflicto

Un avión McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EE.UU. / Getty Images

Los F-15 Eagle (Águila) de la Fuerza Aérea de EE.UU. son cazas de doble función diseñados para misiones aire-tierra y aire-aire.

“En Irán, probablemente se hayan utilizado en misiones de defensa aérea para derribar drones y misiles de crucero iraníes”. señala Chris Partridge, analista de sistemas de armas de BBC News.

Explica que en su función de ataque aire-tierra, el avión es una plataforma de armas capaz de lanzar municiones de precisión guiadas por láser y GPS, así como otras bombas.

La aeronave cuenta con dos tripulantes: el piloto, que maneja el avión, y un oficial de sistemas de armas, que se coloca en el asiento trasero.

El oficial, conocido como “Wizzo”, dispone de cuatro pantallas y es responsable de seleccionar los objetivos y asegurarse de que las armas estén programadas correctamente para el perfil de ataque adecuado.

Este sistema de dos tripulantes permite distribuir la carga de trabajo, especialmente en entornos aéreos congestionados donde el piloto intenta evadir amenazas.

Partridge explica que aunque aún se desconoce el medio específico para realizar el supuesto derribo de un avión de este tipo por parte de los iraníes, lo más probable es que haya sido con el uso de un misil tierra-aire (SAM).

“Los sistemas portátiles de defensa antiaérea (Manpads) de corto alcance y guiados por infrarrojos representan una seria amenaza en Irán debido a su rápida movilidad. El uso de bengalas lanzadas por las aeronaves objetivo es el método más común para intentar contrarrestar los SAM”, indica.

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