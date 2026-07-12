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    Medio Oriente

    Irán anuncia que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado ‘hasta nuevo aviso’

    EFE
    Irán anuncia que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado ‘hasta nuevo aviso’
    Fotografía de archivo en la que se captó al ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, durante una entrevista con EFE, en Lisboa (Portugal). EFE/Jorge Jerónimo

    La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso” y que cualquier interferencia extranjera para abrir una “ruta ilegal” en la región recibirá una respuesta contundente, informó en la madrugada de este domingo (horario local) la radiodifusora estatal iraní IRIB.

    El cuerpo armado iraní señaló —en un comunicado— que la decisión fue tomada después de que varias embarcaciones ignoraran la advertencia de transitar exclusivamente por una zona autorizada.

    Según la información difundida por IRIB, un buque puso en peligro la seguridad marítima, por lo que la armada de la Guardia Revolucionaria lo detuvo tras hacer disparos de advertencia.

    Las autoridades iraníes manifestaron que no permitirán el paso de embarcaciones mientras continúe la interferencia de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y que dicha determinación se mantendrá “hasta nuevo aviso”.

    La nota informativa también indica que cualquier acción de Estados Unidos en contra de Irán recibirá una respuesta firme, lo que incluye ataques contra bases enemigas en la región.

    El anuncio de Irán se conoció horas después de que su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, acusara a Estados Unidos de haber “violado el párrafo 9 del memorando de entendimiento” entre ambas partes, con la decisión de Washington de imponer nuevas sanciones contra el entorno del líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí.

    Según Araqchí, el “incumplimiento” del acuerdo por parte de Estados Unidos “se suma a otras vulneraciones y errores” del país norteamericano.

    Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, en los últimos días se han producido nuevos ataques cruzados en Oriente Medio.

    EFE

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