Irán condena el ataque de EU a su buque y la detención de sus tripulantes como ‘rehenes’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Irán condenó enérgicamente este martes la “acción ilegal y brutal” de Estados Unidos de atacar un buque comercial iraní en el mar de Omán el domingo por la noche y la detención de sus tripulantes, lo que tachó de “toma de rehenes”, y solicitó una reacción firme a la ONU.

“Este acto, que estuvo acompañado de la intimidación de los marineros, la tripulación del buque y sus familias, constituye piratería marítima y una acción terrorista”, denunció el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

Indicó que el ataque contra el buque comercial iraní Toska y la detención de sus tripulantes contradicen los principios y normas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y representan otro ejemplo de “violación flagrante” del acuerdo de alto el fuego.

“La República Islámica de Irán ha llamado la atención del secretario general de las Naciones Unidas (Antonio Guterres), de los miembros del Consejo de Seguridad y de la Organización Marítima Internacional sobre este asunto”, afirmó el ministerio, solicitando una condena firma a la acción estadounidense.

Asimismo, Teherán exigió la liberación inmediata del buque, así como de los tripulantes y sus familias, al tiempo que advirtió sobre las “consecuencias muy peligrosas”.

Finalmente, el comunicado subraya que Irán utilizará todos los medios a su alcance para defender sus intereses nacionales y responsabiliza a Estados Unidos por cualquier escalada adicional de tensiones en la región.

Estados Unidos atacó el domingo el buque de carga con bandera iraní cerca del estrecho de Ormuz, la primera interceptación de este tipo desde que comenzó la semana pasada el bloqueo de los puertos iraníes, lo que Irán ha denunciado reiteradamente como una violación de la tregua de dos semanas que expira el miércoles.

Debido a ese bloqueo, Irán impuso el sábado de nuevo un control estricto en el estrecho de Ormuz, solo un día después de anunciar su reapertura, y se ha negado hasta el momento a participar en una nueva ronda de negociaciones en Islamabad, después de las celebradas el 11 de abril, que finalizaron sin acuerdo.