    Irán condena la ‘agresión militar ilegal’ de Estados Unidos sobre Venezuela

    Europa Press
    Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian. Tomada de x

    El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha condenado este sábado los ataques de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra suelo venezolano, una acción que Teherán ha calificado de “agresión militar ilegal”.

    “El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena contundentemente el ataque militar estadounidense sobre Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y la integridad territorial de este país”, ha apuntado el Ministerio en un comunicado oficial.

    Teherán subraya que este ataque “supone una clara violación de los principios fundamentales de la Carta de la ONU y de las normas más básicas del derecho internacional, en particular el Artículo 2.4 de la Carta, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza”.

    Por ello pide una condena “explícita e inmediata” por parte de la ONU, su Consejo de Seguridad y por todos los países que defiendan la legalidad, la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, Irán denuncia que esta “agresión” afecta a todo el sistema internacional y supone “la erosión y la destrucción del orden basado en la Carta de la ONU”.

    El Gobierno iraní reivindica el “inherente derecho de Venezuela a defender su soberanía nacional, integridad territorial y derecho a la autodeterminación” y defiende que se tomen las medidas apropiadas para que los “planificadores y perpetradores de crímenes” durante el ataque “rindan cuentas”.

