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    Guerra en Medio Oriente

    Irán confirma ataques contra objetivos de Estados Unidos en Siria y Catar

    EFE
    Irán confirma ataques contra objetivos de Estados Unidos en Siria y Catar
    El paso por el estrecho de Ormuz sigue siendo parte del conflicto entre Estados Unidos e Irán. EFE/Archivo

    Irán afirmó este viernes haber atacado y destruido objetivos militares estadounidenses en Siria y Catar en una nueva oleada de operaciones de represalia por los ataques de Estados Unidos contra su territorio, destruyendo un sistema de radar y varios aviones cisterna, y causando la muerte de varios militares estadounidenses.

    “Las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria llevaron a cabo un ataque sorpresa contra el centro de mando de operaciones especiales del enemigo en la zona de Al Tanf, en Siria”, anunció el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

    Según el documento, la ofensiva de esta madrugada, además de destruir un sistema de radar y varios helicópteros especiales de operaciones, ocasionó la muerte de un “gran número de efectivos criminales estadounidenses”.

    En otro comunicado, la Guardia indicó que un “ataque intenso y sorpresivo” contra la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Catar, realizado esta madrugada, destruyó un sistema de radar de largo alcance y varios aviones cisterna estratégicos de Estados Unidos.

    Además, medios iraníes difundieron imágenes satelitales de un ataque con misiles perpetrado el jueves por la Guardia contra la base de Al Dhafra, en la ciudad emiratí de Abu Dabi, en las que se observa la destrucción de cuatro hangares utilizados por las fuerzas estadounidenses.

    “El enemigo estadounidense y los anfitriones de sus bases en la región deben saber que cruzar las líneas rojas y atacar a la población y las infraestructuras civiles tendrá un precio muy duro y devastador”, advirtió la Guardia en sus comunicados.

    El cuerpo militar iraní afirmó también que mantiene el “control total” del estrecho de Ormuz y advirtió que mientras continúen las acciones estadounidenses “ni una sola gota de petróleo o gas será exportada desde esta región”.

    Estados Unidos comenzó nuevas oleadas de ataques contra Irán el sábado pasado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el memorando de entendimiento alcanzado entre las partes a mediados de junio debido a las ofensivas iraníes contra buques comerciales en Ormuz.

    Trump además reimpuso el cerco naval sobre puertos y buques iraníes el martes, dos días después de que Teherán declarara cerrado de nuevo la estratégica vía marítima en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos.

    Irán ha respondido a los ataques estadounidenses con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos de Washington en varios países de Oriente Medio, como Baréin, Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros.

    EFE

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