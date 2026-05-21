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    Ruta marítima

    Irán define su ‘jurisdicción’ en Ormuz con un mapa del estratégico estrecho

    EFE
    Irán define su ‘jurisdicción’ en Ormuz con un mapa del estratégico estrecho
    El organismo indicó que su área de control se extiende desde la línea que une el monte Mubarak en territorio iraní con la ciudad de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos al este del estrecho, mientras que al oeste del paso estaría bajo control persa la región que va desde la isla iraní de Qeshm hasta la ciudad emiratí de Umm al Quwain. EFE/ISNA News Agency

    La autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, publicó un mapa de lo que considera su “jurisdicción” en el estratégico paso y dónde los buques tienen que obtener autorización para navegar.

    El organismo indicó que su área de control se extiende desde la línea que une el monte Mubarak en territorio iraní con la ciudad de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos al este del estrecho, mientras que al oeste del paso estaría bajo control persa la región que va desde la isla iraní de Qeshm hasta la ciudad emiratí de Umm al Quwain.

    “El tránsito por esta zona con el fin de atravesar el estrecho de Ormuz requiere la coordinación y la autorización de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico”, dijo el organismo iraní en su cuenta de X.

    La Guardia Revolucionaria iraní publicó a principios de mes un mapa similar con las áreas que considera bajo su control militar desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos, que a su vez ha impuesto un bloqueo a los puertos y buques iraníes.

    El tráfico de buques por el paso donde transitaba el 20 % petróleo mundial antes de la guerra se había detenido casi por completo con el bloqueo iraní, pero en las últimas jornadas Teherán está permitiendo el tránsito de algunos barcos.

    La Guardia Revolucionaria iraní anunció ayer que en las últimas 24 horas había permitido el paso de 26 petroleros y buques comerciales bajo su “coordinación y protección”.

    Irán busca formalizar el cobro de peajes por el tránsito marítimo a través del estrecho mediante un proyecto de ley aún pendiente de aprobación, mientras el país ha informado de que pronto anunciará un nuevo mecanismo para el tránsito por la zona.

    A pesar de ello, el Banco Central iraní anunció a finales de abril que ya estaba recibiendo pagos de embarcaciones por cruzar Ormuz.

    Estados Unidos ha respondido al control iraní sobre el estrecho de Ormuz con un cerco sobre los puertos y buques iraníes desde el 13 de abril y, hasta ahora, ha obligado a 89 embarcaciones a cambiar de rumbo, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

    EFE

    Agencia de noticias


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