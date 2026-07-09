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    Medio oriente

    Irán denuncia impactos de proyectiles de Estados Unidos cerca de la central nuclear de Bushehr

    EFE
    Irán denuncia impactos de proyectiles de Estados Unidos cerca de la central nuclear de Bushehr
    Al menos 14 personas han muerto y otras 78 han resultado heridas en los ataques de Estados Unidos en los últimos dos días contra Irán, informaron este jueves las autoridades sanitarias iraníes. EFE

    Irán denunció este jueves que proyectiles estadounidenses alcanzaron durante la tarde de hoy las cercanías de la central nuclear de Bushehr, sin que hayan producido daños ni víctimas.

    “Esta tarde se han producido ataques contra varios lugares de la provincia de Bushehr, entre ellos el perímetro de la central nuclear, la base militar de Choghadak y un puerto pesquero en el sur de la provincia”, dijo el gobernador adjunto de Bushehr, Ehsan Jahanian.

    La fuente acusó a Estados Unidos de los ataques y afirmó que, “según los informes iniciales, no han causado víctimas hasta el momento”.

    Durante la guerra que comenzó el 28 de febrero se han producido varios impactos de bombardeos en las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr, en cuya gestión participa la agencia atómica rusa, Rosatom, que llegó a evacuar a su personal de las instalaciones en abril.

    Estados Unidos lleva dos días atacando a la República Islámica, en unas operaciones que Washington asegura que buscaban imponer “costos significativos” a Irán por lo que considera violaciones iraníes del alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.

    En los últimos ataque de anoche, las fuerzas estadounidenses bombardearon aproximadamente 90 objetivos militares iraníes en la madrugada, entre ellos sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar a lo largo del litoral iraní, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

    Estos ataques han causado al menos 14 muertos y 78 heridos en los últimos dos días.

    Irán respondió con ataques contra objetivos en las bases estadounidenses de Arifjan y Ali Al Salem en Kuwait y las bases de Juffair y Sheikh Isa en Baréin, según anunció la Guardia Revolucionaria iraní.

    El miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminada la tregua con Irán y su Administración justificó que los nuevos ataques buscan degradar la capacidad militar de Teherán y garantizar la libre navegación en Ormuz, clave para el mercado de energías fósiles mundiales.

    Irán denunció que la ofensiva constituye una “violación clara” del acuerdo de alto el fuego pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

    EFE

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