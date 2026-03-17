Irán golpea el aeropuerto de Dubái y un puerto petrolero clave de Emiratos Árabes Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Gabriela Pomeroy - BBC News

El puerto y la instalación de almacenamiento de petróleo más grandes de Emiratos Árabes Unidos (EAU) —Fujairah—, así como el aeropuerto internacional de Dubái, han sido objeto de nuevos ataques con drones en medio de la escalada de Irán contra objetivos de infraestructura de transporte y petróleo en el Golfo.

El lunes, se registró una suspensión temporal de vuelos después de que se desatara un incendio cerca del aeropuerto por un “incidente relacionado con drones”.

De igual manera, otro ataque con drones produjo un incendio en el estratégico puerto y zona industrial de Fujairah, una de las instalaciones de almacenamiento de petróleo más grandes de la región.

Además, un ataque con misiles contra un automóvil causó la muerte de un ciudadano palestino en las afueras de Abu Dhabi, la capital de EAU, según informó la Oficina de Medios de la ciudad.

El ataque tuvo lugar en la zona de Al Bahia, según se informó.

Los sistemas de defensa aérea de EAU interceptaron seis misiles balísticos y 21 drones el lunes, comunicó el Ministerio de Defensa del principado.

Irán ha lanzado más de 1.900 misiles y drones contra los EAU desde que comenzó la guerra con Estados Unidos e Israel.

El ataque con drones del lunes constituyó el tercer incidente desde el inicio de la guerra en las proximidades del aeropuerto de Dubái, el de mayor tráfico de pasajeros internacionales del mundo.

Algunos vuelos sufrieron retrasos, mientras que otros fueron cancelados por completo, lo que es un nuevo golpe a la imagen de seguridad y estabilidad de EAU.

El sector energético del país fue objeto de ataques: un dron impactó contra un tanque de almacenamiento de petróleo el sábado, y otro dron golpeó las instalaciones petroleras el lunes, provocando un incendio.

Las operaciones de carga de petróleo en el puerto se suspendieron temporalmente mientras se evaluaba la magnitud de los daños.

El aeropuerto de Dubái tuvo que suspender sus operaciones de manera temporal luego la interceptación de un dron iraní. / EPA

Puerto “crucial”

Fujairah se sitúa en la costa oriental de EAU, en el golfo de Omán —y no en el golfo Pérsico—, por lo que los buques no necesitan navegar por el estrecho de Ormuz para llegar ahí.

Esta ubicación implica que el puerto juega un papel “crucial” a la hora de “ayudar a mantener el flujo de los suministros globales” en momentos en los que Irán tiene bloqueado el estrecho de Ormuz, según le dijo a la BBC Justin Harper, editor de CEO Middle East, quien está en contacto constante con los distintos ejecutivos de la industria petrolera de Dubái, donde está basado.

“Si las tensiones con Irán perturban este punto estratégico, EAU aún pueden exportar petróleo a través de Fujairah mediante oleoductos provenientes de los yacimientos petrolíferos de Abu Dabi”, afirmó.

Esta ciudad portuaria está “situada en una posición ideal para eludir el estrecho de Ormuz”, dijo Matt Stanley, analista petrolero radicado en Dubái que trabaja para Kpler, proveedor de datos sobre materias primas.

“La compañía petrolera estatal de EAU, Adnoc, tiene allí sus buques cisterna; se trata de crudo, que es precisamente lo que demandan los compradores asiáticos”.

El hecho de que Irán haya atacado un buque cisterna de almacenamiento y varias instalaciones petroleras en Fujairah “pone de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura del Golfo”, declaró Stanley a la BBC.

“Irán pretende perturbar el flujo energético”.

La ciudad portuaria se encuentra cerca de India y constituye la “primera escala tras salir de Medio Oriente en la ruta hacia Singapur y China”, explicó Stanley.

“Fujairah se halla en la antigua Ruta de la Seda —la vía marítima— y ha generado un gran volumen de negocio gracias al bunkering (el suministro de combustible, alimentos y agua) para los buques portacontenedores que llevan 25 o 30 días en alta mar".

Fujairah es como una “enorme máquina expendedora” para los barcos, añadió Stanley.

A pesar de los ataques en Dubái, Harper asegura que la comunidad empresarial de la ciudad es “resiliente”.

Los restaurantes han lanzado ofertas para atraer de nuevo a la clientela, y “los centros comerciales siguen pareciendo muy concurridos”. La gente “subestima a Dubái y su capacidad para sobreponerse a una desaceleración económica”, añadió.

La semana pasada, la ministra de Estado de EAU, Lana Nusseibeh, aseguró en una entrevista con la BBC que su país lograría “recuperarse” del conflicto, insistiendo en que su economía era “resiliente”.

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