Irán lanza misiles contra la base militar de Estados Unidos en Catar sin causar grandes daños

Redacción - BBC News Mundo

Irán lanzó este lunes misiles contra una base estadounidense en Qatar, en respuesta a los ataques de EE.UU. a sus instalaciones nucleares el sábado.

Los misiles, que provocaron el cierre del espacio aéreo qatarí, fueron interceptados en su totalidad y no hubo heridos ni muertos, según las autoridades de Qatar y EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “débil” la respuesta de Irán a los ataques estadounidenses del sábado y sugirió que abre un camino a la paz.

Qatar, vecino de Irán, había cerrado su espacio aéreo tras reportes de una amenaza creíble de ataques. Posteriormente se escucharon múltiples explosiones.

El Pentágono confirmó que la base militar de Al Udeid en Qatar, una de las más importantes de Estados Unidos en Oriente Medio, había sido objetivo de una serie de misiles balísticos de corto y medio alcance lanzados desde Irán.

Las reacciones

Horas después de los ataques iraníes, Trump publicó en redes sociales que la respuesta de Irán había sido “muy débil” e incluso agradeció al país de los ayatolás haber “avisado con antelación”.

“Irán ha respondido oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, algo que esperábamos, y que hemos contrarrestado con gran eficacia”, declaró el presidente estadounidense en Truth Social.

Afirmó que Irán disparó 14 misiles, de los que 13 fueron interceptados y otro siguió en una “dirección no amenazante”.

Ningún estadounidense o catarí resultó herido y “prácticamente no se produjeron daños”, afirmó.

“Lo más importante es que se han desahogado y, con suerte, no habrá más odio. Quiero agradecer a Irán habernos avisado con antelación”, declaró.

Y agregó: “Quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a Israel a que haga lo mismo”.

Tras el lanzamiento de misiles, medios estatales iraníes divulgaron que había sido una “poderosa y victoriosa” respuesta a los ataques estadounidenses.

“Irán no dejará sin respuesta ningún ataque a su integridad territorial, soberanía y seguridad nacional bajo ninguna circunstancia”, alegó en un comunicado la Guardia Revolucionaria iraní.

El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, afirmó en la red social X que su país no ha causado daño a nadie y que no aceptará agresión alguna “de nadie bajo ninguna circunstancia”.

Jamenei agregó que Irán no se someterá ante la agresión de nadie, ya que esa es la “lógica” de la nación iraní.

Qatar, por su parte, protestó enérgicamente por el ataque iraní.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí indicó en la red social X que sus sistemas de defensa aérea “impidieron con éxito el ataque e interceptaron los misiles iraníes”, además de aclarar que la base había sido evacuada previamente.

“Se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal en la base, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas de Qatar, fuerzas aliadas y otros”, agregó.

El portavoz calificó el ataque como “una flagrante violación de la soberanía del Estado de Qatar, su espacio aéreo, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas” y aseguró que Doha “se reserva el derecho a responder “de manera equivalente a la naturaleza y la escala de esta descarada agresión”.

El Ministerio del Interior de Bahréin, por su parte, afirmó que sonaron las sirenas de alerta ante un posible ataque aéreo e instó a los ciudadanos a trasladarse al lugar seguro más cercano.

Informes previos de medios estadounidenses indicaban que Irán se preparaba para llevar a cabo este ataque de forma inminente.

El ataque de Irán es la primera respuesta militar de Teherán contra intereses de EE.UU. después de que el sábado Washington decidiera atacar las instalaciones nucleares del país.

EE.UU. tiene instalaciones militares en al menos 19 emplazamientos en la región, ocho de ellos consideradas permanentes por muchos analistas regionales: Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Qatar y Siria.

Según el instituto independiente de investigación Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores), el ejército estadounidense también utiliza grandes bases en Yibuti y Turquía, que forman parte de otros mandos regionales pero que a menudo contribuyen de forma significativa a las operaciones estadounidenses en Medio Oriente.

La base de Al Udeid

Ubicada cerca de Doha, la base de Al Udeid sirve como cuartel general de las operaciones aéreas del Comando Central de EE.UU. en Oriente Medio y alberga a casi 8.000 soldados estadounidenses.

Adicionalmente, se despliegan de forma rotativa fuerzas británicas en la base, a la que también se llama Aeropuerto Abu Nakhla.

La instalación es cuartel general y base logística de las operaciones estadounidenses en Irak e incluye la pista de aterrizaje más larga de la región del Golfo.

Qatar permitió a Estados Unidos operar en la base de Al Udeid en el año 2000.

Tras asumir EE.UU. la administración de la base en 2001, Doha y Washington firmaron un acuerdo en diciembre de 2002 que reconocía oficialmente la presencia militar de este país en las instalaciones de Al Udeid, según la firma de inteligencia londinense Grey Dynamics.

En 2024, CNN informó que Estados Unidos había llegado a un acuerdo para extender su presencia militar en Qatar por otros 10 años.

Es claramente una respuesta calculada y coreografiada por Irán

Análisis de Frank Gardner

Corresponsal de seguridad de la BBC

El ataque con misiles de Irán contra la base aérea estadounidense de Al Udeid en Qatar parecía, a primera vista, una importante escalada que amenazaba con arrastrar a los Estados árabes del Golfo a un conflicto regional más amplio.

La situación aún podría estallar y Qatar está furioso, calificando el ataque como “una flagrante violación de su soberanía”.

Los qataríes están particularmente molestos, ya que habían condenado el ataque de Israel contra Irán y exigido soluciones por la vía diplomática.

También mantienen buenas relaciones históricas con Irán, con quien comparten un enorme yacimiento de gas en alta mar en las aguas que los separan.

Pero esta ha sido claramente una respuesta calculada y coreografiada por parte de Irán: no se han reportado víctimas y, según informes, el ataque fue anunciado con antelación, tal y como hizo Teherán en 2020 al responder al asesinato del comandante de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, por parte de Estados Unidos.

Seis misiles, si bien no dejan de ser peligrosos, no tienen nada que ver con el bombardeo masivo de misiles y drones que Irán probablemente aún tiene capacidades para lanzar.

De este modo, el objetivo de Teherán habría sido salvar las apariencias cumpliendo la promesa de vengar el ataque estadounidense, pero no de forma tan drástica que desencadenara una represalia catastrófica de Estados Unidos y sus aliados.

La pelota está ahora en la cancha del presidente Trump. Si decide dejarla ahí, esta noche probablemente habrá marcado el punto álgido del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

También podría haber una oportunidad de reactivar las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán.

Pero Trump podría tener otras ideas.

Si decide que esto requiere una respuesta, podría deparar un verano muy caliente en el Golfo.

