Panamá, 05 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Guerra en Medio Oriente

    Irán lanza una nueva oleada de ataques contra Israel y países del Golfo

    EFE
    Irán lanza una nueva oleada de ataques contra Israel y países del Golfo
    Irán continuó lanzando ataques de represalia en toda la región tras una operación militar conjunta estadounidense-israelí. EFE

    Irán lanzó durante la madrugada de este jueves una nueva oleada de ataques contra Israel y contra países del Golfo aliados de Estados Unidos, en la sexta jornada de la guerra desatada en Oriente Medio desde el pasado sábado a raíz del operativo de Washington e Israel contra Teherán.

    La Guardia Revolucionaria iraní informó en un comunicado recogido por la agencia Fars de la decimonovena oleada de bombardeos, una “operación combinada de misiles y drones contra las posiciones” de Israel y de las bases estadounidenses en la región.

    Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) alertaron en varias ocasiones haber identificado misiles lanzados desde Irán y aseguraron estar trabajando para “interceptar la amenaza”.

    Por el momento, no se han registrado víctimas.

    El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí dijo haber interceptado tres drones.

    Esta es la sexta jornada de ataques iraníes contra estos objetivos como retaliación por la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Teherán, que ha provocado la muerte de centenares de personas y del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

    Por su parte, los ataques de Irán han provocado la muerte de seis soldados estadounidenses en Kuwait, donde también murieron dos soldados y una niña, así como la muerte de diez israelíes durante las primeras oleadas y otra víctima mortal en Baréin.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Alcaldía de San Miguelito citará a los responsables del evento ‘Play Ride Park’ en Villa Lucre. Leer más
    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Inicia otro juicio por presunto blanqueo en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo. Leer más
    • Una universidad operó 14 años sin acreditación antes de que el Meduca ordenara su cierre. Leer más