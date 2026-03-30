Panamá, 30 de marzo del 2026

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    Conflicto en Medio Oriente

    Irán niega de nuevo negociaciones con Estados Unidos pero reconoce el intercambio de mensajes

    EFE
    Irán niega de nuevo negociaciones con Estados Unidos pero reconoce el intercambio de mensajes
    Un funcionario de seguridad pakistaní vigila en el exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores en Islamabad, Pakistán, el 29 de marzo de 2026. Islamabad acogió durante el fin de semana una cumbre con Arabia Saudí, Turquía y Egipto, tras la cual anunció negociaciones en los "próximos días" entre Estados Unidos e Irán para buscar un fin a la guerra. EFE/EPA/SOHAIL SHAHZAD

    Irán volvió a negar este lunes que mantenga negociaciones directas con Estados Unidos, pero sí reconoció el intercambio de mensajes a través de intermediarios como Pakistán.

    En primer lugar, no hemos tenido ninguna negociación directa con Estados Unidos hasta el momento”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

    El diplomático aseguró que lo que hasta ahora se han recibido son mensajes “a través de intermediarios sobre el interés de Estados Unidos en negociar”, pero calificó las propuestas recibidas como “demandas excesivas e irracionales”.

    Bagaei criticó además a Estados Unidos por los ataques de junio de Israel y el inicio de la guerra cuando en ambos casos mantenían negociaciones.

    “Reiterar este hecho es importante para que la opinión pública mundial no olvide que Irán, como un actor racional y responsable, entró en la vía diplomática, y que fue Estados Unidos quien, en ambas ocasiones, destruyó el proceso de negociación”, dijo.

    “No sé cuántos en Estados Unidos se toman en serio las afirmaciones sobre la diplomacia de ese país”, añadió.

    Respecto a la cumbre celebrada en Pakistán y a la que asistieron Arabia Saudí, Turquía y Egipto aseguró que su país no formó parte.

    “Las reuniones que Pakistán celebra con países vecinos se enmarcan en un esquema diseñado por ellos mismos, y nosotros no hemos participado en ese marco”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

    El diplomático afirmó que el hecho de que“los países de la región estén preocupados por el fin de la guerra es positivo”.

    Tras esa cumbre, Islamabad aseguró que acogerá en los “próximos días” negociaciones entre Estados Unidos e Irán para buscar un fin a la guerra, un extremo que Teherán no ha confirmado.

    EFE

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