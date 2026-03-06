Irán no puede derrotar a Estados Unidos militarmente, pero así es como sus líderes planean sobrevivir

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luis Barrucho - Servicio Mundial de la BBC

Estados Unidos e Israel afirman que sus constantes ataques aéreos conjuntos han reducido significativamente la capacidad militar de Irán.

“Su defensa aérea, fuerza aérea, armada y liderazgo han desaparecido”, publicó el presidente estadounidense Donald Trump en su plataforma Truth Social el martes. “Quieren dialogar. Dije: ‘¡Demasiado tarde!’”.

Irán ha respondido lanzando ataques contra Israel y otros países de Medio Oriente que albergan bases militares estadounidenses, alegando que actúa en legítima defensa.

Pero, dado que Israel y Estados Unidos son ampliamente considerados como militarmente superiores, ¿qué opciones tiene Irán en esta guerra y qué estrategia sigue?

Drenaje de recursos

H. A. Hellyer, experto en seguridad en Medio Oriente del centro de estudios Royal United Services Institute (RUSI) de Reino Unido, afirma que el enfoque militar actual de Irán no consiste en derrotar a Estados Unidos o Israel “en una guerra convencional”, sino en hacer que cualquier conflicto sea “prolongado, regionalmente disperso y económicamente costoso”.

“Irán no puede ganar de forma convencional, pero su estrategia consiste en garantizar que la victoria de otros siga siendo costosa e incierta”, afirma.

Nicole Grajewski, profesora adjunta del Centro de Estudios Internacionales de Sciences Po, en Francia, coincide con él.

Describe la estrategia de Irán como “una guerra de desgaste”: un enfoque militar diseñado para debilitar al oponente drenando recursos e infligiendo pérdidas sostenidas hasta que su capacidad de combate se debilite.

También existe una dimensión psicológica.

“Durante la Guerra de los 12 Días [con Israel, el año pasado], Irán se movió mucho más hacia zonas civiles”, afirma Grajewski. “La precisión no era una gran preocupación. Infunde miedo psicológico y trauma en la población”.

Se cree que Irán tiene el arsenal de misiles balísticos más grande de Medio Oriente. / NurPhoto vía Getty Images

Se cree que los misiles y los drones constituyen la columna vertebral de la doctrina de defensa de Irán.

El inventario de misiles balísticos de Irán presuntamente se vio gravemente afectado durante la Guerra de los 12 Días, pero “las cifras exactas siguen siendo inciertas debido al almacenamiento subterráneo y a los continuos esfuerzos de producción”, explica Grajewski.

Israel estima que Irán contaba con unos 2,500 misiles en febrero de este año, tanto de corto alcance (hasta 1,000 kilómetros) como de mediano (entre 1,000 y 3,000 kilómetros).

Las autoridades iraníes dicen haber utilizado sistemas como el misil Sejjil, con un alcance de unos 2,000 kilómetros, y el Fattah, que Teherán describe como hipersónico, mucho más rápido que la velocidad del sonido.

“Ciudades de misiles”

Tanto ellos como los medios iraníes se refieren con frecuencia a instalaciones subterráneas de misiles conocidas como “ciudades de misiles”, aunque los detalles de su escala e inventario siguen sin verificarse.

Sin embargo, el alto comandante estadounidense, el general Dan Caine, afirma que los lanzamientos de misiles balísticos iraníes han disminuido un 86% desde el sábado, primer día de combate. Y el Comando Central de Estados Unidos informa de una caída adicional del 23% el martes.

A pesar de ello, Hellyer cree que Irán conserva una capacidad significativa para atacar “la infraestructura israelí, las bases regionales estadounidenses y los aliados del Golfo, al tiempo que amenaza los flujos energéticos globales a través del estrecho de Ormuz”.

“Incluso una interrupción limitada en el estrecho podría tener graves consecuencias económicas globales”, sostiene.

Alrededor del 20% del petróleo del mundo pasa por este estrecho, ahora prácticamente cerrado por Irán, que ha prometido atacar a cualquier barco que intente transitarlo.

Un gráfico muestra el dron “kamikaze” Shahed-136 y explica su uso principal, funcionamiento, costo estimado y alcance. / BBC

Si bien Irán podría enfrentar escasez de misiles avanzados y propulsores sólidos, Grajewski asegura que su capacidad de drones sigue siendo significativa.

Se cree que produjo decenas de miles de drones de ataque unidireccionales Shahed antes de la guerra.

Su diseño se ha exportado a Rusia, e incluso Estados Unidos ha replicado aspectos de la tecnología.

También cumplen un propósito estratégico más allá del daño directo; “Erosionar los sistemas de defensa aérea con el tiempo” al obligar a los adversarios a gastar costosos misiles interceptores.

“Parte de esto implica agotar las capacidades de interceptación”, dice Grajewski. “Irán ha estado haciendo esto con vehículos aéreos no tripulados y drones. Es algo que los rusos también han hecho en Ucrania”, agrega.

Sin embargo, Estados Unidos afirma que los lanzamientos de drones iraníes han disminuido un 73% desde el primer día del conflicto. El Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, con sede en Tel Aviv, afirma que Estados Unidos e Israel han completado más de 2,000 ataques con múltiples municiones, mientras que Irán ha lanzado 571 misiles y 1,391 drones, muchos de los cuales fueron interceptados.

Mantener este ritmo de combate será cada vez más difícil para ambos bandos a medida que la guerra continúe, según expertos.

Conflicto prolongado

Irán tiene alrededor de 610.000 efectivos en servicio, según el grupo de expertos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. / Getty Images

Irán también mantiene una de las fuerzas armadas permanentes más grandes de Medio Oriente.

Cuenta con alrededor de 610,000 efectivos en servicio, según estimaciones del informe de Balance Militar 2025 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, incluyendo:

350,000 en el ejército regular

190,000 en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que supervisa los programas de misiles y drones, así como numerosas operaciones regionales

Irán también cuenta con una red de aliados regionales —incluidos los rebeldes hutíes en Yemen, grupos armados en Irak, Hezbolá en Líbano y Hamás en los Territorios Ocupados—, pero su autodenominado Eje de la Resistencia ha sufrido grandes pérdidas en la ola de combates que se extendió por la región tras el ataque de Hamás desde Gaza en octubre de 2023.

A pesar de las limitaciones actuales, Irán tiene experiencia en soportar conflictos prolongados, apunta Grajewski.

Su resiliencia se remonta a la guerra entre Irán e Irak, cuando sus ciudades fueron blanco de repetidos ataques a pesar de su inferioridad convencional.

Pero la durabilidad de la estrategia iraní podría depender de la cohesión interna.

“Realmente depende de cómo se mantengan unidas la élite política y de seguridad y de si hay cismas”, afirma Grajewski. “Eso puede significar una mayor desorganización en términos de estrategia militar”.

“Parece que los operadores de misiles están sometidos a un gran estrés y agotamiento, lo que provoca disparos accidentales a objetivos equivocados o imprecisiones. Muchas de las operaciones son más desorganizadas y existe un cierto nivel de agotamiento”, añade.

Y esto, combinado con los persistentes ataques contra las reservas y fuerzas de misiles de Irán, “podría conducir a una escalada involuntaria”.

Los bombardeos de EE.UU. e Israel están causando estragos en Irán. / Getty Images

“Una mayor escalada”

Grajewski señala que Turquía afirmó que las defensas aéreas de la OTAN destruyeron un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo turco el miércoles.

Turquía, vecino de Irán, que intentó mediar en las conversaciones entre Washington y Teherán antes del inicio de la guerra aérea el fin de semana, advirtió a “todas las partes que se abstengan de acciones que puedan provocar una mayor escalada”.

Pero el objetivo más amplio de Irán es hacer que las condiciones sean “tan intolerables” para los países vecinos que “potencialmente puedan presionar a Estados Unidos o al menos intentar que Washington acepte un acuerdo más negociado o el fin de las hostilidades”, dice Grajewski.

“No sé si eso tendrá éxito, pero esa parece ser la apuesta que Irán está haciendo en este momento”, añade.

Sin embargo, esta apuesta podría fácilmente ser contraproducente.

Hellyer cree que los países del Golfo “podrían decidir que, aunque se opusieron inicialmente a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, su propia seguridad ahora está en riesgo por las represalias iraníes, por lo que tiene más sentido respaldar la campaña estadounidense para acabar con la amenaza inmediata de Irán”.

“No creo que los países del Golfo hayan llegado a ese punto todavía”, afirma, “pero el tiempo se agota en ese sentido”.

