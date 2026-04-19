Panamá, 19 de abril del 2026

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    Sigue la tensión

    Irán obliga a dos petroleros más a dar media vuelta en Ormuz

    Irán anunció el sábado el cierre total del estrecho de Ormuz y ha advertido de que solo lo reabrirá cuando Estados Unidos levante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes y al perímetro del estrecho.

    Europa Press
    Irán obliga a dos petroleros más a dar media vuelta en Ormuz
    Embarcación en el estrecho de Ormuz. Archivo Europa Press

    Las autoridades iraníes han informado de que han forzado a dos petroleros a dar media vuelta cuando intentaban cruzar el estrecho de Ormuz desde el golfo Pérsico después de que la Armada iraní anunciara el sábado el cierre total del estratégico paso marítimo.

    En concreto se trata de dos buques con banderas de Botsuana y de Angola que “fueron obligados a cambiar de rumbo y retirarse por la oportuna intervención de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán”, ha informado la agencia de noticias iraní Tasnim, dependiente de la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar e ideológico de élite iraní.

    Por otra parte, el Consulado General de Irán en Bombay ha informado ha destacado que tampoco se ha autorizado el paso de un granelero chino, el ‘Sun Profit’, “propiedad y con tripulación de ciudadanos chinos”.

    “Al contrario de lo que se suele creer, Irán no ha dado carta blanca a los buques chinos”, ha destacado la sede diplomática iraní en Bombay a través de un mensaje publicado en redes sociales.

    Irán anunció el sábado el cierre total del estrecho de Ormuz y ha advertido de que solo lo reabrirá cuando Estados Unidos levante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes y al perímetro del estrecho. Todo ello sucede en los últimos días del alto el fuego de dos semanas que se han dado Estados Unidos e Irán y que expira el miércoles.

    Europa Press

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