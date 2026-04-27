Irán plantea nueva oferta a EU para reabrir Ormuz y aplazar diálogo nuclear, según Axios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante, según el portal Axios.

El medio digital cita a un funcionario estadounidense y otras dos fuentes anónimas con conocimiento del asunto.

Según el funcionario, Trump tiene previsto estudiar el lunes con su equipo el actual estancamiento en las negociaciones y los posibles pasos a seguir.

En una entrevista ofrecida a Fox News, Trump dio a entender que quiere continuar con el bloqueo naval que está asfixiando las exportaciones de petróleo de Irán, con la esperanza de que esto obligue a Teherán a ceder en las próximas semanas.

El frenazo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se agudizó este fin de semana después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonará Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Araqchí planteó el plan para eludir la cuestión nuclear durante sus reuniones en Islamabad, según dos de las fuentes con conocimiento del asunto.

Una fuente indicó que Araqchí dejó claro a los mediadores pakistaníes, egipcios, turcos y cataríes durante el fin de semana que el liderazgo iraní carece de consenso sobre cómo abordar las demandas estadounidenses para que Irán suspenda el enriquecimiento de uranio durante al menos una década y retire su uranio enriquecido del país.

La nueva propuesta ha sido presentada a través de los mediadores pakistaníes, aunque no está claro si la Casa Blanca tiene voluntad de estudiarla.

La oferta plantea que el alto el fuego se extendería por un largo período o que ambas partes acordarían el fin definitivo de la guerra y que las negociaciones nucleares comenzarían posteriormente, una vez abierto el estrecho y levantado el bloqueo que ha implementado Washington sobre todos los buques que tratan de alcanzar o salir de puertos iraníes.