Irán posee una reserva de uranio enriquecido, pero ¿podría utilizarla para fabricar un arma nuclear?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luis Barrucho - Servicio Mundial de la BBC

Las reservas de uranio enriquecido de Irán han vuelto a captar la atención después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que Teherán había accedido a entregarlas como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra.

Sin embargo, el lunes, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh, negó esta afirmación. Le dijo a la agencia de noticias AP que tal idea era “imposible”.

Mientras ambas partes negocian un camino hacia nuevas conversaciones de paz, el futuro de este material seguramente será un tema clave de debate.

Pero, ¿qué es exactamente el uranio enriquecido y por qué es tan importante?

¿Qué es el uranio enriquecido?

El uranio es un elemento natural que se encuentra en la corteza terrestre.

Está compuesto principalmente por dos isótopos: U-238 y U-235.

Más del 99% del uranio natural es U-238, que no mantiene fácilmente una reacción nuclear en cadena. Solo alrededor del 0,7% es U-235, un isótopo que se divide fácilmente, liberando energía en un proceso conocido como fisión nuclear.

Para que el uranio sea útil, la proporción de U-235 debe aumentarse mediante un proceso llamado enriquecimiento.

Primero, el uranio se convierte en gas. Este gas se introduce en centrifugadoras, máquinas que giran a velocidades extremadamente altas.

A medida que giran, el U-238, más pesado, se desplaza ligeramente hacia afuera, mientras que el U-235, más ligero, permanece más cerca del centro.

Esto permite separar gradualmente el U-235 —la forma más escasa y útil del uranio— del U-238, más común.

Este uranio más concentrado se extrae por un extremo de la centrifugadora.

El gráfico muestra cómo funciona una centrifugadora para separar los diferentes isótopos de uranio. / BBC

¿Cuál es la diferencia entre el uranio utilizado en reactores nucleares y el utilizado en armas?

Los diferentes niveles de enriquecimiento hacen que el uranio sea apto para diversos usos.

El uranio de bajo enriquecimiento, que suele contener entre un 3% y un 5% de U-235, se utiliza como combustible en centrales nucleares comerciales.

Este nivel es suficiente para mantener una reacción en cadena controlada, pero muy inferior al necesario para un arma.

El uranio altamente enriquecido, con niveles del 20% o más, se puede utilizar en reactores de investigación, y el uranio de grado militar suele enriquecerse hasta aproximadamente el 90%.

A esa concentración se dan las condiciones propicias para que una reacción nuclear se descontrole casi instantáneamente. Cuando se reúne suficiente material de este tipo, los átomos comienzan a dividirse con extrema rapidez liberando enormes cantidades de energía en una fracción de segundo.

Esto es lo que diferencia los usos civiles y militares del uranio: en un reactor, el combustible se enriquece ligeramente y la reacción se ralentiza deliberadamente y se gestiona con cuidado, lo que permite que la energía se libere gradualmente durante meses o años.

En una bomba, el objetivo es el opuesto: provocar una reacción rápida e instantánea.

Según un acuerdo de 2015 con seis potencias mundiales (China, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido), Irán tenía un límite para el enriquecimiento de uranio a un máximo del 3,67%.

El acuerdo también limitaba sus reservas a 300kg, restringía el número de centrifugadoras que podía operar y prohibía el enriquecimiento en su planta subterránea de Fordo.

Sin embargo, en mayo de 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos se retiró de este acuerdo.

El gráfico muestra cómo las diferentes concentraciones de U-235 en el uranio afectan su uso potencial. / BBC

¿Por qué importa el nivel de enriquecimiento?

Cuanto mayor sea el nivel de enriquecimiento, más cerca estará el uranio de poder utilizarse en un arma nuclear.

Alcanzar un enriquecimiento del 20% representa un hito significativo, ya que la mayor parte del esfuerzo técnico necesario para producir material apto para armas nucleares ya se habrá completado para entonces.

Transformar uranio natural en material enriquecido al 20% requiere miles de pasos de separación repetidos y una gran cantidad de tiempo y energía.

En comparación, enriquecer uranio del 20% a alrededor del 90% requiere muchos menos pasos adicionales.

Esto significa que el uranio enriquecido a niveles más altos puede refinarse aún más hasta alcanzar el grado militar con relativa rapidez.

¿Cuánto uranio tiene Irán?

El tema central de las negociaciones actuales es qué debería suceder con las reservas existentes de uranio enriquecido de Irán.

Al comienzo de la guerra, Irán poseía aproximadamente 440kg de uranio enriquecido al 60%, según altos funcionarios estadounidenses. Este material puede enriquecerse con relativa rapidez hasta el umbral del 90% necesario para obtener uranio apto para armas nucleares.

Irán también posee aproximadamente 1.000kg de uranio enriquecido al 20% y 8.500kg enriquecidos a alrededor del 3,6%, que se utiliza habitualmente con fines civiles: para la producción de energía o para la investigación médica.

Se cree que la mayor parte del uranio altamente enriquecido que podría transformarse en material para armas nucleares se almacena en Isfahán. Esta instalación es uno de los tres emplazamientos nucleares subterráneos de Irán que fueron blanco de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel el año pasado.

Imágenes satelitales y un mapa muestran el complejo nuclear de Irán en Isfahán. / BBC

Sin embargo, se desconoce la cantidad de uranio altamente enriquecido almacenado en otros lugares.

Según fuentes, Teherán ha rechazado la exigencia de una moratoria de 20 años sobre el enriquecimiento nuclear. En su lugar, ha propuesto la pausa de cinco años que había presentado antes del estallido de las hostilidades.

También se ha negado a entregar su reserva de 440kg de uranio altamente enriquecido, manteniendo su concesión anterior de diluir el uranio enriquecido al 60%.

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, declaró a AP en octubre del año pasado que esta cantidad, si se enriqueciera aún más, sería suficiente para fabricar 10 bombas nucleares.

¿Está Irán desarrollando un arma nuclear?

Irán insiste en que sus instalaciones nucleares son completamente pacíficas, y el OIEA afirma no haber encontrado pruebas de un programa activo de armas nucleares.

La producción de uranio apto para armas es solo un paso en la construcción de un arma nuclear. Una bomba funcional también requiere un trabajo adicional complejo, que incluye el diseño y ensamblaje de una ojiva y el desarrollo de un sistema de lanzamiento.

“Irán había desarrollado cierta capacidad en el diseño de ojivas hasta 2003, cuando aparentemente detuvo el programa”, afirma Patricia Lewis, experta independiente en control de armas.

Pero agrega que “tras el colapso del acuerdo nuclear de 2015 y el fracaso continuo de las negociaciones para un nuevo acuerdo, es posible que Irán haya decidido retomar el desarrollo de su capacidad para fabricar ojivas”.

Una evaluación de mayo de 2025 de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EE.UU. indicó que Irán podría producir suficiente uranio de grado militar para un solo dispositivo en “probablemente menos de una semana”.

No obstante, también afirmó que Irán “casi con toda seguridad no estaba produciendo armas nucleares”, aunque había tomado medidas que podrían permitirle hacerlo si así lo decidiera.

Israel dijo tener información de inteligencia que sugiere que Irán ha logrado “avances concretos” en el desarrollo de componentes para un arma nuclear.

Información adicional de Nadia Suleman.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.