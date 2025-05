Irán presenta un nuevo misil balístico con 1,200 kilómetros de alcance

Las Fuerzas Armadas iraníes han presentado este domingo un nuevo tipo misil balístico de combustible sólido bautizado como Qassem Basir y con un alcance de 1,200 kilómetros.

“Este misil encuentra un objetivo concreto entre varios e impacta con una desviación de un metro sin depender del sistema de navegación GPS”, ha destacado el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadé, en declaraciones a la televisión pública iraní IRIB.

Nasirzadé ha subrayado que “Irán nunca iniciará una guerra”, pero ha advertido de que “tenemos una gran cantidad de reservas de misiles y si se nos impone la guerra, los usaremos sin vacilar contra objetivos en la región”.

En particular se ha referido a Estados Unidos y ha advertido de que “si nos atacan o si se nos impone una guerra, responderemos con potencia”. “Atacaremos sus intereses y sus bases y no dudaremos ni nos pondremos límites. No somos enemigos de nuestros países vecinos, de nuestros hermanos, pero las bases estadounidenses que hay en su territorio serán objetivos”, ha recalcado.

Este misil es una versión mejorada de los misiles Shahid Hajj Qassem que había desarrollado el Ejército iraní, según informa la agencia de noticias Tasnim, que destaca que parte de estas mejoras parten de la experiencia de las dos operaciones de represalia del año pasado contra Israel.

Los cambios en la ojiva del misil hacen que pueda maniobrar para sortear los sistemas de defensa antimisiles. Además está equipado con un sistema de guiado por imágenes termales para mejorar su precisión y para hacerlo inmune a los sistemas de guerra electrónica.