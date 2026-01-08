Irán suma al menos 45 muertos tras doce días de protestas y bloquea el acceso a internet global

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más resultado heridos en los primeros doce días de la nueva ronda de protestas a nivel nacional en Irán, según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO) con sede en Oslo.

Además, las autoridades iraníes restringieron este jueves el acceso al internet global sin permitir conexiones o servicios de fuera del país, en un aparente intento por controlar las protestas que sacuden Irán desde hace 12 días.

La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, señaló en X que las métricas muestran que Irán se encuentra en un “apagón” de internet “a nivel nacional” y agregó que el incidente llega tras “una serie de medidas de censura digital” tomadas contra las protestas que se están dando por todo el país, medidas que “obstaculizan” el derecho a comunicarse en un momento “crítico”.

Solamente el miércoles murieron trece manifestantes, que asegura además que el número de personas detenidas en relación a las protestas supera ya las 2,000.

De acuerdo con un comunicado de la ONG, las fuerzas iraníes han utilizado munición real para reprimir las protestas y han llevado a cabo detenciones masivas y generalizadas en algunas ciudades.

IHRNGO considera que el uso de armas militares constituye “un crimen internacional” y hace un llamamiento “a una respuesta inmediata” de la comunidad internacional.

“La evidencia muestra que la magnitud de la represión se vuelve más violenta y extensa cada día. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional tienen la responsabilidad de actuar de manera decisiva, dentro del marco del derecho internacional, para prevenir la matanza masiva de manifestantes”, señaló el director de la ONG, Mahmud Amiry-Moghaddam.

Las protestas, que comenzaron el pasado 28 de diciembre en el bazar de Teherán debido a las malas condiciones económicas, se extendieron rápidamente a otras partes de Irán, en concreto a 31 provincias y aproximadamente 110 ciudades, según la organización.

Además, al menos 36 universidades iraníes han participado en las protestas y en la difusión de lemas antigubernamentales.

El miércoles fue el día más sangriento registrado hasta el momento, ya que ocho personas murieron en las regiones occidentales de Irán, además de cinco manifestantes más en Shiraz, Malard, Chenaran y Khoshkbijar.

Mientras tanto, los medios estatales han informado de la muerte de cinco miembros de las fuerzas de seguridad en los primeros doce días, señala la ONG.