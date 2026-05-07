Panamá, 08 de mayo del 2026

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    Medio Oriente

    Irán y Estados Unidos retoman el fuego cruzado en el estrecho de Ormuz

    EFE
    Irán y Estados Unidos retoman el fuego cruzado en el estrecho de Ormuz
    El Comando Central de Estados Unidos confirmó el intercambio de fuego cruzado. Tomada de X

    El Ejército de Irán denunció que Estados Unidos violó el alto el fuego con un ataque sobre dos embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, una de ellas un petrolero iraní, y aseguró haber lanzado a su vez andanadas contra barcos militares estadounidenses a modo de respuesta.

    En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, portavoces del Cuartel Central General Jatam al Anbiya informaron que el ataque se produjo contra un petrolero iraní que se alejaba de la costa de la república islámica para dirigirse hacia el estrecho de Ormuz en las aguas de la región de Jask, y contra otro barco que precisamente estaba atravesando el estrecho cerca del puerto de Fuyaira en Émiratos Árabes Unidos (EAU).

    Además, según el Ejército iraní, Estados Unidos también lanzó ataques “en cooperación con países de la región” contra “zonas civiles” en la costa de Bandar Jamir, Sirik y la isla de Qeshm.

    El Ejército de Irán “respondió inmediatamente atacando embarcaciones militares de Estados Unidos en la zona del este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto de Chabahar, generando daños significativos”, agregó el comunicado.

    En un mensaje posterior, la Guardia Revolucionaria iraní describió su respuesta a la “violación del alto el fuego” como una “operación amplia y precisa” que implicó el desplazamiento de destructores al estrecho, así como el uso de misiles balísticos y drones con múltiples ojivas.

    Estados Unidos, por su parte, ha confirmado los ataques cruzados en Ormuz, pese a que asegura que Irán fue quien inició las hostilidades.

    Según el comunicado del Comando Central, las fuerzas iraníes lanzaron “múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones” contra los destructores USS Truxtun, USS Rafael Peralta y USS Mason mientras atravesaban la vía marítima internacional que conecta el estrecho de Ormuz con el golfo de Omán.

    El comando afirmó que “no busca una escalada”, aunque advirtió que permanece preparado para proteger a las fuerzas estadounidenses en la región.

    EFE

    Agencia de noticias


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