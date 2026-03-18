Israel afirma haber matado al ministro de Inteligencia de Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro israelí de Defensa, Israel Kazt, informó este miércoles del asesinato del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib, en un bombardeo anoche.

“Tras los contundentes asesinatos de altos funcionarios del régimen, el líder de facto de Irán y jefe de la organización Basij, (Ali) Lariyani y (Gholamreza) Soleimani, anoche también fue asesinado el ministro de Inteligencia iraní, (Ismail) Jatib, quien estaba a cargo del sistema interno de asesinatos y represión del régimen”, recoge el comunicado.

Según el Ejército israelí, Jatib desempeñó un papel fundamental durante las recientes protestas en todo Irán, tanto en lo que respecta “a la detención y el asesinato de manifestantes como en la configuración de la evaluación de inteligencia”.

Fotografía de archivo del ministro de inteligencia iraní, Ismail Jatib (d), quien habría sido asesinado en un bombardeo israelí. EFE/Abedin Taherkenareh

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le había sancionado en 2022 por la participación del Ministerio de Inteligencia iraní en “actividades cibernéticas contra Estados Unidos y sus aliados”, incluidos también el Gobierno de Albania, que ese mismo año tuvo que suspender sus servicios públicos en línea tras un ataque cibernético.

Jatib “dirige varias redes de ciberdelincuentes involucrados en ciberespionaje y ataques de ransomware en apoyo de los objetivos políticos de Irán”, declaró entonces el Departamento del Tesoro.

En su mensaje de hoy, el titular de Defensa israelí insistió en que están “en medio de una victoria decisiva” y volvió a elevar el tono advirtiendo que “nadie en Irán goza de inmunidad y todos están en el punto de mira”.

Katz dijo también que, junto al primer ministro Benjamín Netanyahu, habían autorizado “asesinar a cualquier alto funcionario iraní... sin necesidad de aprobación adicional” y auguró “importantes sorpresas” a lo largo del día contra Irán y Líbano.

Pese a los golpes asestados por Israel, parece que el régimen iraní aún no ha muestra señales de colapso y sigue atacando de forma contundente territorio israelí con decenas de misiles balísticos y de racimo.

Esta madrugada, una pareja de ancianos falleció tras el impacto en un edificio residencial en una ciudad a las afueras de Tel Aviv, Ramat Gan, además de que registrarse múltiples daños en otros puntos del país por la caída de metralla, según informaron los servicios de emergencia.