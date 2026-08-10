Panamá, 11 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 11 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DIPLOMACIA

    Israel agradece a Colombia el reconocimiento de su soberanía sobre los Altos del Golán

    Altos del Golán es un territorio estratégico en Oriente Medio.

    EFE
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Israel agradece a Colombia el reconocimiento de su soberanía sobre los Altos del Golán
    Zona desmilitarizada de separación entre los Altos del Golán y Siria, vigilada por la ONU.

    El canciller de Israel, Gideon Saar, agradeció este lunes al recién investido presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, la decisión de su gobierno de reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán ocupados, calificándola de “histórica”.

    Saar señaló en su cuenta de X que la medida se produjo tras una reunión que ambos mantuvieron en Barranquilla el jueves pasado en el marco de la toma de posesión de De la Espriella, y destacó que se trata de una de las primeras decisiones del nuevo mandatario colombiano en el cargo.

    El jefe de la diplomacia israelí extendió también su agradecimiento al canciller colombiano, Omar Bula Escobar, por la “cooperación y el trabajo profesional” entre ambas cancillerías.

    “Israel es un país pequeño sin profundidad estratégica. Tener fronteras defendibles es esencial para garantizar la existencia del pueblo judío en su patria histórica”, afirmó Saar.

    Y dijo que seguirá trabajando para que más países se sumen a Estados Unidos y Colombia en el reconocimiento de los Altos del Golán, un territorio estratégico en Oriente Medio situado en Siria y ocupado por el estado judío desde 1967.

    Apoyo por el terremoto de este lunes

    Horas antes, Saar se había pronunciado sobre el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes por la mañana, con epicentro en San José del Palmar (Chocó).

    El canciller israelí expresó su “preocupación” por lo ocurrido y confirmó que ofreció a Bula Escobar “toda la asistencia que Israel pueda brindar”.

    “Israel está preparado para ayudar a Colombia en todo lo que sea necesario. Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo colombiano en estos difíciles momentos”, concluyó.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 23:01 Trump modifica el esquema federal de vacunación infantil en Estados Unidos Leer más
    • 22:13 Jefe del Comando Sur visita el país en medio de los ejercicios Panamax 2026 Leer más
    • 22:10 Fallece Justiniano Cedeño, histórico lanzador del béisbol panameño Leer más
    • 19:54 Sporting San Miguelito sigue sin gol en el Torneo Apertura Leer más
    • 19:12 ¿Tienen benceno? Minsa analiza juguetes ‘Squishy’ tras alerta internacional Leer más
    • 19:11 Araujo es cedido al Liverpool por una temporada con una opción de compra  Leer más
    • 19:03 ¿Sismo, temblor o terremoto? Así se diferencian Leer más
    • 18:24 Valter Lavítola fue detenido en Italia por su participación en el atentado a un periodista Leer más
    • 18:19 Las impactantes imágenes de los destrozos causados por el potente terremoto que sacudió Colombia Leer más
    • 18:17 El árbitro somalí vetado por EE. UU.: ‘He trabajado muy duro para llegar hasta aquí’ Leer más