Israel agradece a Colombia el reconocimiento de su soberanía sobre los Altos del Golán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El canciller de Israel, Gideon Saar, agradeció este lunes al recién investido presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, la decisión de su gobierno de reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán ocupados, calificándola de “histórica”.

Saar señaló en su cuenta de X que la medida se produjo tras una reunión que ambos mantuvieron en Barranquilla el jueves pasado en el marco de la toma de posesión de De la Espriella, y destacó que se trata de una de las primeras decisiones del nuevo mandatario colombiano en el cargo.

El jefe de la diplomacia israelí extendió también su agradecimiento al canciller colombiano, Omar Bula Escobar, por la “cooperación y el trabajo profesional” entre ambas cancillerías.

“Israel es un país pequeño sin profundidad estratégica. Tener fronteras defendibles es esencial para garantizar la existencia del pueblo judío en su patria histórica”, afirmó Saar.

Y dijo que seguirá trabajando para que más países se sumen a Estados Unidos y Colombia en el reconocimiento de los Altos del Golán, un territorio estratégico en Oriente Medio situado en Siria y ocupado por el estado judío desde 1967.

Apoyo por el terremoto de este lunes

Horas antes, Saar se había pronunciado sobre el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes por la mañana, con epicentro en San José del Palmar (Chocó).

El canciller israelí expresó su “preocupación” por lo ocurrido y confirmó que ofreció a Bula Escobar “toda la asistencia que Israel pueda brindar”.

“Israel está preparado para ayudar a Colombia en todo lo que sea necesario. Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo colombiano en estos difíciles momentos”, concluyó.