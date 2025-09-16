Israel inicia ‘una gran ofensiva militar’ terrestre para tomarse la Ciudad de Gaza

Redacción - BBC News Mundo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este martes el inicio de una “importante operación militar” terrestre en Gaza.

Esta decisión, de acuerdo a varios reportes locales, marca el inicio de las operaciones terrestres para ocupar la Ciudad de Gaza.

La operación terrestre había sido precedida por un fuerte bombardeo en la zona central de la Franja de Gaza, a donde se dirigía la mayoría de las personas que estaban huyendo de la ciudad.

La avanzada terrestre ocurre horas después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reafirmó el apoyo estadounidense a Israel durante un viaje a Jerusalén, este lunes.

En la mañana siguiente, el ministro israelí de defensa, Israel Katz, escribió en su cuenta de X: “Gaza está ardiendo”.

“No vamos a abandonar y no vamos a devolvernos hasta que completemos la misión”.

Tanto Netanyahu como otros líderes políticos de Israel han señalado que la Ciudad de Gaza es el centro de operaciones del grupo radical islamista Hamás.

Según periodistas locales en Gaza, en los últimos dos días se han registrado bombardeos y ataques con artillería pesada en la Ciudad de Gaza.

Se estima que cerca de 500.000 personas viven todavía allí.

También hay reportes de decenas de viviendas destruidas y personas atrapadas bajo los escombros.

Israel ha exigido que los residentes de la Ciudad de Gaza abandonen la zona y se dirijan al sur, a una zona central de la Franja.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estiman que unos 250.000 palestinos han huido.

Algunos afirman que no se pueden desplazar al sur, mientras que otros señalan que ese sector de Gaza no es seguro, ya que Israel también ha llevado a cabo ataques aéreos allí.

Asimismo, algunos pobladores relataron que intentaron reubicarse en el sur pero no pudieron acampar, por lo que regresaron a la Ciudad de Gaza.

La ofensiva ocurre además cuando una comisión independiente de Naciones Unidas declaró en un informe que efectivamente Israel está cometiendo in genocidio en Gaza.

Uno de los puntos que resalta el informe es la situación de desplazamiento forzado que actualmente ocurre debido a la amenaza sobre la Ciudad de Gaza.

Esta ofensiva es el último suceso de la guerra en Gaza que comenzó en octubre de 2023 luego de un ataque de Hamás en el sur de Israel en el que, según las autoridades israelíes, murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.

Al menos 64.905 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza, muchos de ellos niños y mujeres, según el Ministerio de Salud del territorio.

“Intervención urgente”

El ministerio de relaciones exteriores palestino, que forma parte de la Autoridad Palestina con sede en Cisjordania, hizo un llamado urgente para proteger a la población que está en la Ciudad de Gaza.

En un comunicado en la red social X, el ministerio “exige una intervención internacional excepcional y urgente para proteger a los civiles en la ciudad de Gaza”.

También describe los planes de Israel de ocupar la ciudad como “un ataque deliberado contra civiles, convirtiendo la ciudad de Gaza en un gran cementerio”.

Por su lado, tras su visita a Israel, Rubio se dirigió a Qatar, donde los líderes árabes condenaron este lunes los ataques de Israel en Doha de la semana pasada que tenían como objetivos los líderes de Hamás.

De acuerdo al jefe de la diplomacia estadounidense antes de su viaje a Doha, Qatar es el único país que puede mediar en Gaza.

También dijo que la primera opción para finalizar la guerra en Gaza es una salida negociada en la que los otros países participen activamente, aunque también afirmó que había un plazo muy breve para llegar a un acuerdo, según informaron Reuters y AFP.

Añadió que Hamás debía dejar de existir como grupo armado.

“Dejé todo”

Como lo señalaba el ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades en la región, en Gaza se está experimentando el mayor desplazamiento masivo desde que Israel amenazó tomarse la Ciudad de Gaza.

Y muchos han huido con casi lo que llevaban puesto.

Lina al-Maghrebi, de 32 años, madre de tres hijos y residente del barrio Sheikh Radwan de Gaza, le dijo a la BBC que había resistido a salir de su casa a pesar del peligro, hasta que recibió una llamada telefónica de un oficial israelí que le ordenaba evacuar de inmediato.

“Me vi obligada a vender mis joyas para cubrir los gastos del desplazamiento y una tienda de campaña”, señala.

“Tardamos diez horas en llegar a Jan Yunis y pagamos 3.500 shekels (US$850) por el viaje. La fila de coches y camiones parecía interminable”, añadió.

De acuerdo al reporte del ejército israelí, la carretera costera de al-Rashid es la única ruta permitida para los civiles que desean huir.

Como Al-Magrebi, muchos residentes describen graves congestiones, interminables filas de coches y camiones, y largas demoras, con muchas familias varadas en la carretera en medio de los ataques aéreos.

Por su parte, Nivin al-Din, madre de cinco hijos, cuenta que huyó al sur después de que aviones de guerra israelíes lanzaran folletos de evacuación sobre su barrio, aunque su marido se negó a abandonar su casa.

“No pude llevarme mis muebles porque no podía permitirme un camión grande”, explica.

“Dejarlo todo atrás fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida”.

