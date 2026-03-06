Panamá, 06 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Séptimo día de guerra

    Israel anuncia una nueva oleada de ataques ‘a gran escala’ contra Teherán

    EFE
    Israel anuncia una nueva oleada de ataques ‘a gran escala’ contra Teherán
    Una operación militar conjunta israelí-estadounidense continúa atacando varios puntos de Irán. EFE

    El Ejército de Israel anunció este viernes haber empezado una nueva oleada de ataques “a gran escala” contra Teherán, la capital iraní, en el séptimo día de la guerra desatada entre Israel y Estados Unidos contra Irán.

    “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han empezado una oleada a gran escala de ataques contra infraestructura del régimen terrorista de Irán en Teherán”, explicaron en un comunicado en su cuenta de Telegram.

    La agencia iraní Fars ha reportado explosiones en varios puntos de la capital.

    Es el séptimo día de ataques cruzados entre Israel, Estados Unidos y Teherán, después de que Washington y el Estado judío lanzaran una ofensiva contra Irán el pasado sábado que ha dejado 1,.230 víctimas mortales, según la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país.

    Irán ha respondido con bombardeos sobre Israel, provocando 10 muertes, y contra países aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico y sus legaciones estadounidenses, como consulados, embajadas y bases militares.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Alcaldía de San Miguelito citará a los responsables del evento ‘Play Ride Park’ en Villa Lucre. Leer más
    • ¿Cuándo publicará el Ifarhu los resultados del Concurso General de Becas 2026?. Leer más
    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Una universidad operó 14 años sin acreditación antes de que el Meduca ordenara su cierre. Leer más
    • Tribunal arbitral concluye que Panamá no ocultó información a GUPC. Leer más
    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Fracasa intento de castigar el enriquecimiento injustificado de particulares. Leer más